Zełenski wzywa Trumpa do “podzielenia się” swoim planem pokojowym

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nalegał, aby Donald Trump publicznie podzielił się swoimi planami pokojowymi, jeśli były prezydent USA znajdzie sposób na zakończenie wojny między Ukrainą a Rosją, ale przestrzegł, że jakikolwiek plan pokojowy, w ramach którego Kijów zrzeknie się terytorium, będzie nie do przyjęcia.

„Może teraz publicznie podzielić się swoim pomysłem, nie marnując czasu, nie tracąc ludzi i powiedzieć: «Moja formuła to zatrzymać wojnę, zatrzymać całą tę tragedię i powstrzymać rosyjską agresję»” – powiedział ukraiński prezydent.

Podkreślił, że jeśli pomysłem Trumpa jest „zabranie części naszego terytorium i oddanie go Putinowi, to nie jest to recepta na pokój”.

W czwartkowym wywiadzie dla NBC, były prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z NBC, że docenia niedawne pochwały ze strony rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Trump zapewniał w wywiadzie, że jeśli zostanie ponownie wybrany na prezydenta, rozwiąże wojnę w ciągu 24 godzin, choć podał niewiele szczegółów na temat tego, jak zakończy trwający od ponad 18 miesięcy konflikt. Były prezydent wielokrotnie zapewniał, że może szybko zakończyć wojnę.

„Jeśli powiem ci dokładnie, stracę wszystkie karty przetargowe. To znaczy, nie mogę dokładnie powiedzieć, co zamierzam zrobić. Ale powiedziałbym pewne rzeczy Putinowi. Pewne rzeczy powiedziałbym Zełenskiemu”.

W zeszłym tygodniu Putin, wieloletni przywódca Rosji, powiedział na Wschodnim Forum Ekonomicznym we Władywostoku w Rosji, że słyszał, „że Trump twierdzi, że w ciągu kilku dni rozwiąże wszystkie palące problemy, w tym kryzys ukraiński. Nie możemy powstrzymać się od radości z tego powodu”.

Trump powiedział, że jest zadowolony z komentarzy Putina.

„Podoba mi się, że to powiedział. Bo to oznacza, że to, co mówię, jest prawdą. Zabrałbym go do pokoju. Wsadziłbym Zełenskiego do pokoju. I miałbym wypracowany układ”.

Trump dodał, że „jest bardzo mało prawdopodobne”, aby ułaskawił siebie, jeśli wygra wybory w 2024 roku, dodając w ekskluzywnym wywiadzie dla dziennikarki „Meet the Press” NBC Kristen Welker, że jego zdaniem nie zrobił nic złego.

„Myślę, że to bardzo mało prawdopodobne. Co zrobiłem źle? Nie zrobiłem nic złego” – powiedział Trump. „Ponieważ kwestionuję wybory, chcą mnie wsadzić do więzienia?” – pytał.

Kresy.pl/CNN