Zełenski grozi Polsce i innym „sąsiadom Ukrainy” konsekwencjami, jeśli nie zniosą embarga na ukraińskie zboże

Prezydent Wołodymyr Zełenski dał do zrozumienia, że Ukraina oczekuje, iż takie kraje jak Polska czy Węgry dostosują się do decyzji Brukseli i zniosą zakaz importu ukraińskiego zboża. Ostrzegł, że przeciwnym razie strona ukraińska „zareaguje w sposób cywilizowany”.

Jak pisaliśmy, w piątek Komisja Europejska nie przedłużyła wygasającego embarga na ukraińskie zboże do pięciu państw członkowskich, w tym Polski. W ocenie KE zniknęły zakłócenia na rynkach rolnych w tych państwach.

Tego samego dnia wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamieścił wpis na portalu społecznościowym, w którym poinformował, że właśnie rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen.

„Ograniczenia ze strony KE, dotyczące dostępu ukraińskich produktów rolnych na rynek Unii Europejskiej zostały zdjęte” – oświadczył Zełenski. Wyraził też podziękowania dla von der Leyen „za dotrzymanie słowa i [przestrzeganie-red.] zasad wolnego rynku”.

„To przykład prawdziwej jedności i zaufania między Ukrainą a UE. Europa wygrywa zawsze, gdy reguły pracują, a umowy są realizowane” – napisał ukraiński prezydent.

W dalszej części wpisu Zełenski odniósł się do krajów, które nie zgadzają się na zniesienie embargo na ukraińskie zboże i zdecydowały się przedłużyć zakazy na poziomie państwowym. Dotyczy to szczególnie Polski i Węgier. Prezydent wyraźnie dał do zrozumienia, że Ukraina oczekuje, iż takie kraje dostosują się do decyzji Brukseli i będą wspierać Kijów. Oświadczył zarazem, że w przeciwnym razie strona ukraińska zareaguje, choć w sposób „cywilizowany”.

„Teraz jest ważne, żeby europejska jedność działała również na poziomie dwustronnym. Żeby sąsiedzi podczas wojny wspierali Ukrainę. A jeśli ich decyzje będą naruszać unijne prawo, Ukraina zareaguje w sposób cywilizowany” – oświadczył Zełenski.

Czytaj także: Zełenski skrytykował Polskę i inne kraje, które zakazały importu zboża z Ukrainy. „To nie czas, by iść śladem Rosji”

Przypomnijmy, że we wtorek ukraiński premier Denys Szmyhal zagroził, że jeśli polski rząd nie zrezygnuje z „przedwyborczego populizmu” i przedłuży zakaz importu ukraińskiego zboża, to Ukraina pozwie Polskę do arbitrażu WTO i będzie domagać się odszkodowania.

Jak pisaliśmy, w piątek Komisja Europejska nie przedłużyła wygasającego w piątek embarga na ukraińskie zboże do pięciu państw członkowskich, w tym Polski. W ocenie KE zniknęły zakłócenia na rynkach rolnych w tych państwach. Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych, w tym np. systemu zezwoleń na eksport, aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż. Ma też wprowadzić od 16 września 2023 r. skuteczne środki kontroli eksportu 4 grup towarów, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiadujących państwach członkowskich.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Warszawa nie podporządkuje się decyzji Brukseli. „Przedłużymy zakaz wwozu. Nie będziemy słuchać Berlina, von der Leyen, Tuska i Webera” – oświadczył premier.

Z kolei minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy ogłosił, że Węgry wprowadziły jednostronny zakaz wwozu ukraińskiego zboża i zamkną granicę dla 24 ukraińskich produktów – m.in. wołowiny, wieprzowiny, owiec, kóz, kurczaków, pszenicy, żyta, jęczmienia, kukurydzy, warzyw, cukru i wina. „Będziemy chronić interesy węgierskich rolników” – podkreślił Nagy.

Minister rolnictwa Robert Telus oświadczył też wcześniej, że Polska nie zgodzi się na akcesję Ukrainy do UE, jeśli nie spełni ona określonych warunków, w tym w kwestii rolnictwa. Ocenił też, że ukraińskie rolnictwo jest zagrożeniem dla całej Europy.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską w maju. Ukraińskie produkty spożywcze, które miały być tranzytowane przez te graniczące z Ukrainą państwa w celu stabilizowania podaży i cen na globalnym Południu w efekcie doprowadziły do destabilizacji rynków tych państw.

Zakaz miał pierwotnie obowiązywać do 5 czerwca, jednak w związku z dalszymi problemami rolników w pięciu państwach został przedłużony przez Komisję Europejską do 15 września. Od tygodni zapowiada ona jednak, że kolejnego przedłużenia nie będzie. Aktywnie do uchylenia blokady wzywają rządzący Ukrainą, w tym sam prezydent tego państwa Wołodymyr Zełenski.

Kresy.pl