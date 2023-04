Zdobywca Nagrody Pulitzera oskarża Zełenskiego o sprzeniewierzenie 400 milionów dolarów

Według amerykańskiego dziennikarza śledczego i zdobywcy Nagrody Pulitzera Seymoura Hersha, ukraińskie władzy sprzeniewierzy setki milionów dolarów, które Stany Zjednoczone przeznaczyły na zakup paliwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski sprzeniewierzył setki milionów dolarów, które Stany Zjednoczone przeznaczyły na zakup paliwa – twierdzi w swoim środowym wpisie zdobywca nagrody Pulitzera, dziennikarz Seymoura Hersha.

„Rząd Ukrainy, na czele z Wołodymyrem Zełenskim, wykorzystuje fundusze amerykańskich podatników, aby drogo zapłacić za niezwykle potrzebny olej napędowy, który utrzymuje armię ukraińską w ruchu w wojnie z Rosją. Nie wiadomo, ile rząd Zełenskiego płaci za galon paliwa, ale Pentagon płacił aż 400 dolarów za galon za transport benzyny z portu w Pakistanie ciężarówką lub spadochronem do Afganistanu podczas trwającej od dziesięcioleci wojny” – czytamy.

„Nie wiadomo także, że Zełenski kupował paliwo od Rosji, kraju, z którym on i Waszyngton są w stanie wojny, a ukraiński prezydent i wielu z jego otoczenia zgarniało niezliczone miliony dolarów amerykańskich przeznaczonych na olej napędowy płatności. Według szacunków analityków z Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) zdefraudowane fundusze wyniosły co najmniej 400 milionów dolarów w zeszłym roku; inny ekspert porównał poziom korupcji w Kijowie do zbliżonego do poziomu z wojny afgańskiej” – czytamy.

Seymour powołuje się na informacje od „dobrze poinformowanych urzędników amerykańskiego wywiadu”: Zełenski kupował od Rosjan taniej diesla. A kto płaci za gaz i ropę? My. Putin i jego oligarchowie zarabiają na tym miliony – cytuje anonimowe źródło.

„Powiedziano mi, że wiele ministerstw rządowych w Kijowie dosłownie „konkurowało” w zakładaniu firm-przykrywek do kontraktów eksportowych na broń i amunicję z prywatnymi handlarzami bronią na całym świecie, z których wszyscy zapewniają łapówki. Wiele z tych firm znajduje się w Polsce i Czechach, ale uważa się, że inne istnieją w Zatoce Perskiej i Izraelu” – czytamy we wpisie na platformie Substack.

Kwestia korupcji miała zostać poruszona bezpośrednio z Zełenskim na spotkaniu w Kijowie w styczniu zeszłego roku z dyrektorem CIA Williamem Burnsem.

Burns przedstawił Zełenskiemu listę trzydziestu pięciu generałów i wyższych urzędników, których korupcja była znana CIA i innym osobom w amerykańskim rządzie. Zełenski odpowiedział na amerykańskie naciski dziesięć dni później, publicznie zwalniając dziesięciu najbardziej ostentacyjnych urzędników z listy i niewiele więcej robiąc – twierdzi dziennikarz.

Seymour Hersh to amerykański dziennikarz śledczy, publicysta i zdobywca Nagrody Pulitzera. W lutym br. opublikował swoje dziennikarskie śledztwo w sprawie wybuchów w Nord Stream, z którego wynika, że za wysadzeniem gazociągu stoją USA. Biały Dom nazwał te doniesienia kompletną fikcją. Zobacz też: Seymour Hersh: Trump zignorował informacje wywiadowcze podejmując decyzję o ostrzale syryjskiego lotniska

Kresy.pl/Substack