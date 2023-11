Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała artykuł prezydenta USA Joe Bidena opublikowany na portalu „The Washington Post” zbiorem absurdów.

Jak przekazała rosyjska, państwowa agencja prasowa TASS, rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa nazwała artykuł prezydenta USA Joe Bidena opublikowany na portalu „The Washington Post” zbiorem absurdów.

„Czytałam artykuł Bidena o tym, jak konflikty na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie doprowadzą do wielkiego postępu” – napisała na swoim kanale w Telegramie. „To absurdalny zbiór absurdów”.

W tekście opublikowanym w sobotę na łamach The Washington Post, amerykański prezydent przekonuje , że doświadczenie wojen światowych ubiegłego wieku pokazało, że gdy agresja w Europie pozostaje bez odpowiedzi, kryzys nie zanika sam, dlatego angażuje bezpośrednio Stany Zjednoczone.

“Z dwóch wojen światowych, które miały miejsce w ubiegłym stuleciu, wiemy, że gdy agresja w Europie pozostaje bez odpowiedzi, kryzys nie wypala się sam. To bezpośrednio przyciąga Amerykę. Dlatego nasze dzisiejsze zaangażowanie na Ukrainie jest inwestycją w nasze własne bezpieczeństwo. Zapobiegnie to jutro szerszemu konfliktowi” – czytamy.

Dodaje: “Trzymamy wojska amerykańskie z dala od tej wojny, wspierając odważnych Ukraińców broniących swojej wolności i ojczyzny. Dostarczamy im broń i pomoc gospodarczą, aby powstrzymać dążenie Putina do podboju, zanim konflikt się rozszerzy”.

“Stany Zjednoczone nie robią tego same. Ponad 50 narodów dołączyło do nas, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje do obrony. Nasi partnerzy ponoszą dużą część odpowiedzialności gospodarczej za wspieranie Ukrainy. Zbudowaliśmy także silniejsze i bardziej zjednoczone NATO, co wzmacnia nasze bezpieczeństwo dzięki sile naszych sojuszników, jednocześnie dając jasno do zrozumienia, że będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO, aby odstraszyć dalszą rosyjską agresję. Nasi sojusznicy w Azji również są z nami, aby wesprzeć Ukrainę i pociągnąć Putina do odpowiedzialności, ponieważ rozumieją, że stabilność w Europie i na Pacyfiku są ze sobą nieodłącznie powiązane” – czytamy.

Prezydent USA dodał także, że Stany Zjednoczone są gotowe wydać zakazy wizowe dla „ekstremistów” atakujących ludność cywilną na Zachodnim Brzegu. Przemoc izraelskich osadników wobec Palestyńczyków mieszkających na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu wzrosła od czasu ataku Hamasu na Izrael.

„Podkreślałem przywódcom Izraela, że ekstremistyczna przemoc wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu musi się skończyć, a osoby dopuszczające się tej przemocy muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności” – powiedział Biden.

