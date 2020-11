Trump: Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, gdyż zostały one sfałszowane

„Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, gdyż zostały one sfałszowane” – oświadczył w niedzielę prezydent USA Donald Trump.

Agencja „Reuters” zwraca uwagę, że to pierwszy przypadek, gdy urzędujący prezydent USA publicznie przyznaje, że w głosowaniu zwyciężył demokrata Joe Biden.

„On wygrał, gdyż wybory zostały sfałszowane. Nie dopuszczono obserwatorów, głosy zliczała Radykalnie Lewicowa prywatna firma, Dominion, która ma złą reputację i fatalny sprzęt (…)” – napisał prezydent USA.

„Fałszywe i milczące media” – dodał.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020