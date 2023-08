Wstępne dane GUS – polska gospodarka w recesji technicznej

W II kwartale 2023 roku PKB Polski spadło w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. jak i do I kwartału bieżącego roku. Polska gospodarka najprawdopodobniej znalazła się zatem w recesji technicznej.

Według wstępnego szacunku podanego w środę przez Główny Urząd Statystyczny, w drugim kwartale tego roku polska gospodarka w II kwartale 2023 r. skurczyła się zarówno w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, jak i do pierwszego kwartału 2023 roku.

W II kwartale br. PKB Polski był realnie, czyli po odliczeniu wpływu inflacji, o 0,5 proc. niższy niż rok wcześniej. Jak zaznacza serwis bankier.pl, odczyt okazał się gorszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się spadku o 0,2 proc. Jednocześnie, statystyki wyrównane sezonowo pokazały spadek rok do roku na poziomie 1,3 proc.

Z kolei w I kwartale dynamika roczna była o 0,3 proc. niższa. W ujęciu kwartalnym, to najgorszy wynik w Polsce od czasów pandemii COVID-19.

Co więcej, w tym roku to już drugi kwartał z rzędu, gdy odczyt rocznej dynamiki PKB jest ujemny. To oznacza, że polska gospodarka weszła w tzw. techniczną recesję.

Przypomnijmy, że w połowie lutego br. pisaliśmy, że Polska możę być na progu recesji. W tym samym czasie Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2023 roku z 0,7 proc. do 0,4 proc.

Dla porównania, w 2022 roku roczna dynamika wzrostu PKB hamowała z 8,6 proc. w I kwartale do 6,1 (po rewizji) proc. w II kwartale i 3,9 proc. w III kwartale. W ostatnim kwartale ubiegłego roku, po rewizji, było to już tylko 2,3 proc. W całym poprzednim roku polska gospodarka urosła realnie o 4,9 proc., zaś nominalny produkt krajowy brutto po raz pierwszy przekroczył 3 bln złotych.

Bankier.pl pisze, że również dynamika w ujęciu kwartalnym (wyrównana sezonowo) pokazała spadek aktywności gospodarczej względem pierwszych trzech miesięcy 2023 roku aż o 3,7 proc. To największy spadek kwartalnej dynamiki w historii, nie licząc załamania w czasie pandemii. Interesujące było jednak, że w I kwartale br. dane okazały się „ekonomiczną zagwozdką” – przy spadku rocznej dynamiki kwartał do kwartału pokazał wzrost o 3,8 proc. Był to zatem trzeci najwyższy realny przyrost w historii porównywalnych danych.

Wcześniej statystyki produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowalno-montażowej wskazywały na słabnącą aktywność gospodarczą w Polsce. Według prognoz kolejne półrocze ma być jednak dla polskiej gospodarki lepsze, zaś w skali roku PKB Polski ma minimalnie wzrosnąć.

To -3,7% kw/kw s.a. jest najgłębszym spadkiem PKB w historii, nie licząc tego COVIDowego, ale rachunki narodowe w tym ujęciu pozostają niewiarygodne. Nie mamy większych złudzeń, ale apelujemy o nierobienie kolorowych map porównujących dynamiki kw/kw w UE… pic.twitter.com/Gfdyi1pyi9 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) August 16, 2023

Spadek PKB w 2q23 pogłębił się, zgodnie z naszą prognozą, do -0,5% r/r z -0,3% r/r w 1q23, najprawdopodobniej za sprawą negatywnego wpływu spadającej konsumpcji. Od 3q23 oczekujemy już powrotu do dodatniej dynamiki, m. in. dzięki odbiciu konsumpcji (efekt wzrostu dochodów… pic.twitter.com/lsIiY2m0FF — PKO Research (@PKO_Research) August 16, 2023

Należy zaznaczyć, że opublikowane dane to tzw. szybki szacunek, a GUS zastrzega, że mają one zatem charakter wstępny. Pełniejsze dane zostaną ponad 31 sierpnia.

