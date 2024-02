Wolne niedziele zostają. “Nie prowadzimy żadnych prac w tym zakresie”

“Nie prowadzimy żadnych prac w tym zakresie” – przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnosząc się do kwestii ewentualnych zmian w prawie o wolnych niedzielach.

Redakcja Business Insider przypomniała w niedzielę o zapowiedziach nowego rządu dotyczących tzw. niedziel handlowych. “W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace dotyczące zmian we wspomnianym obszarze” – poinformował resort w odpowiedzi na pytania portalu.

Wcześniej minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła w TVN24, że zmiana prawa w tym zakresie nie jest priorytetem w pracach jej resortu. “Ta wolna niedziela jest dla kobiet często jedyną szansą, aby usiąść z dzieckiem i pomóc w nauce, spotkać się z bliskimi i zasiąść do wspólnego obiadu. Nie chciałabym im tej szansy odbierać” – podkreślała.

Zniesienie wolnych niedziel było tzw. konkretem nr 21 Koalicji Obywatelskiej na pierwsze sto dni rządów – przypomina BI. Poparcie dla zmian deklaruje także Trzecia Droga. W swoim programie nie przewiduje ich jednak trzeci koalicjant – Lewica.

Zapowiedzi nowej większości z okresu kampanii, sugerujące chęć zniesienia prawa o wolnych niedzielach, wzbudziły sprzeciw handlowej Solidarności. “To działanie w interesie korporacji międzynarodowych” – podkreślał pod koniec listopada jej przewodniczący, Alfred Bujara.

“Będziemy bronili niedziel wolnych od handlu. To walka o godność pracowników handlu. Będziemy robić wszystko, by zachować te niedziele. Na ile to się uda, to zobaczymy” – wskazywał związkowiec.

Zobacz także: Kaufland po reakcji związków zawodowych i Kościoła wstrzymuje otwarcie sklepów w niedzielę

businessinsider.com.pl / Kresy.pl