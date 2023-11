Turkmenistan będzie sprzedawał gaz na Bliskim Wschodzie

Turkmenistan będzie co roku dostarczał do Iraku dziewięć miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego przez pięć lat, poinformował portal Fergana.

Przedstawiciele obu krajów zawarli odpowiednie porozumienie 8 listopada podczas spotkania w stolicy Turkmenistanu Aszchabadzie. Przedstawiciel koncernu Türkmengaz i Minister Energii Elektrycznej Iraku Ziad Ali Fadel podpisali protokół w sprawie głównych warunków handlowych nabywania turkmeńskiego gazu przez Irakijczyków.

W dokumencie wskazano, że zasoby będą dostarczane na zasadzie transakcji SWAP przez terytorium Iranu. Ponadto strony omówiły prawne i finansowe aspekty współpracy w sektorze energetycznym. „Tym samym Turkmenistan, dysponujący ogromnymi zasobami węglowodorów, stanowczo i konsekwentnie realizuje politykę dalszej dywersyfikacji dostaw energii na rynki światowe” – stwierdziły miejscowe media państwowe.

Przypomniały one, że Aszchabad jest inicjatorem wielu projektów w branży energetycznej, realizując je z partnerami z różnych krajów. Przykładowo gaz przesyłany jest bezpośrednio z Turkmenistanu do Chin, Iranu, a także rurociągiem biegnącym przez Afganistan, Pakistan do Indii.

Linie energetyczne wysokiego napięcia umożliwiają eksport energii do sąsiedniego Iranu oraz w kierunku Afganistanu.

Jeszcze w sierpniu tego roku informowano, że Uzbekistan będzie importował z sąsiedniej republiki aż do dwóch miliardów metrów sześciennych „niebieskiego paliwa” rocznie. Jednocześnie, zdaniem uzbeckich urzędników, umowa ta to dopiero początek partnerstwa. W przyszłości Taszkient planuje zawrzeć z Aszchabadem długoterminowe umowy, które zakładają zwiększenie wolumenu dostaw gazu do kraju.

Turkmenistan ma piąte co do wielkości zasoby gazu na świecie (po USA, Rosji, Iranie i Katarze) i jest największym eksporterem gazu rurociągowego do Chin. W 2021 r sprzedał Państwu Środka 31,5 mld m sześc. gazu. W zeszłym roku było to 35 mld m sześc. Nowy kontrakt ma duże znaczenie dla Turkmenistanu, który począwszy od uruchomienia gazociągu do Chin w 2009 r. uzależnił się w dużej mierze od tego odbiorcy. Aszchabad planuje obecnie budowę nowego gazociągu do Indii.

fergana.news/kresy.pl