Rosja: gazociąg Siła Syberii 2 zastąpi Nord Stream 2

Zdaniem rosyjskiego ministra energii, Aleksandra Nowaka, gazociąg Siła Syberii 2 do Chin zajmie miejsce rurociągu Nord Stream 2 w strategii energetycznej Rosji.

W czwartek, w rozmowie na antenie rosyjskiej stacji telewizyjnej, minister energii Rosji, Aleksandr Nowak został zapytany, czy azjatycki gazociąg Siła Syberii 2 mógłby zastąpić swój europejski odpowiednik, Nord Stream 2, w ramach rosyjskiej strategii energetycznej.

– Tak – potwierdził Nowak. Powiedział też, że tym roku eksport rosyjskiego gazu spadnie o około 50 mln metrów sześc. Dodał jednak, że koncern Gazprom planuje „zwiększyć swoje dostawy” do Chin do poziomu 20 mld m sześc. gazu rocznie. Ma się do tego znacząco przyczynić połączenie złoża Kowytka niedaleko jeziora Bajkał z gazociągiem Siła Syberii.

Wcześniej rosyjski minister wskazał, że Rosja i Chiny mają wkrótce podpisać umowę na dostawę rocznie 50 mld metrów sześciennych gazu przez gazociąg Siła Syberii 2. To niemal tyle, ile wynosił wolumen gazu, przesyłanego rocznie z Rosji na Zachód gazociągiem Nord Stream 1 (55 mld m sześc.), który od początku września br. jest nieczynny.

Przeczytaj: Kreml: Nord Stream pozostanie pusty

We wrześniu 2020 r. rozpoczęto projektowanie rurociągu Siła Syberii-2, który będzie przebiegał przez Mongolię. Już wówczas deklarowano, że dzięki niemu do Chin będzie przepompowanych do 50 miliardów metrów sześciennych. m gazu rocznie. Miałby on też być następcą gazociągu Siła Syberii 1, uruchomionego w grudniu 2019 roku, który transportuje gaz ze złóż irkuckich i jakuckich do rosyjskich odbiorców na Dalekim Wschodzie i do Chin. Trasa działającego obecnie gazociągu biegnie przez obwód irkucki, Jakucję i obwód amurski omijając od wschodu Mongolię (tzw. wschodni szlak).

Prace przy budowie rurociągu Siła Syberii-2 (wcześniej Ałtaj) mają ruszyć w 2024 roku. Rosja chce, żeby zastąpił on zawieszony na czas nieokreślony gazociąg Nord Stream 2. Dzięki Sile Syberii 2, Rosja miała uniezależnić się od dostaw do Europy, a Chiny zyskać tanie paliwo dla swojej gospodarki.

Maksymalną przepustowość rurociąg miałby osiągnąć w 2025 roku, gdy rocznie do Chin ma być eksportowane ponad 61 mld metrów sześc. rosyjskiego gazu.

Czytaj także: Rosja dostarczy Chinom dodatkowe 10 mld. m sześc. gazu rocznie. Zawarto nową umowę

Euronews / kommersant.ru / Kresy.pl