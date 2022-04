Wojna na Ukrainie zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego świata – ostrzega brytyjski wywiad

Zbiory zbóż na Ukrainie prawdopodobnie będą w tym roku o 20 proc. niższe, powodując globalny wzrost cen zboża i zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu w skali światowej – ostrzega brytyjski wywiad.

W poniedziałek na oficjalnym profilu Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii zamieszczono kolejne, aktualne dane i oceny brytyjskiego wywiadu, dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej. Brytyjskie służby zwróciły uwagę m.in. na znaczący wpływ konfliktu na sytuację w rolnictwie na Ukrainie i związane z tym poważne konsekwencje.

„Rosyjska inwazja na Ukrainę znacząco zakłóciła ukraińską produkcję rolną” – podkreślono w komunikacie.

„Ukraińskie zbiory zbóż za 2022 rok prawdopodobnie będą o około 20 proc. mniejsze niż w 2021 roku, z powodu zmniejszonej powierzchni zasiewów po inwazji” – twierdzi brytyjski wywiad. Przypomina, że Ukraina jest czwartym największym na świecie producentem i eksporterem produktów rolnych.

„Zmniejszone podaż zboża z Ukrainy wygeneruje presję inflacyjną, powodując wzrost ceny zboża na świecie” – podkreślają służby Wielkiej Brytanii. „Wysokie ceny zbóż mogą mieć znaczący wpływ na światowe rynki żywności i zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu w skali globalnej, szczególnie w niektórych, najmniej rozwiniętych krajach”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GTz05lanun

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cTCajm8Y7p

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 25, 2022