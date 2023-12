Włochy: Imigrant podpalił Szopkę Bożonarodzeniowa

W mieście Villastanza we Włoszech imigrant z północnej Afryki podpalił szopkę w kościele katolickim, niszcząc także XVII-wieczne organy kościelne – informuje Corriere Dela Sera.

Jak informują włoskie media, w mieście Villastanza we Włoszech imigrant z północnej Afryki podpalił szopkę w kościele katolickim, niszcząc także XVII-wieczne organy kościelne – informuje Corriere Dela Sera.

Moroccan Muslim breaks into a church in Villastanza (Milan) with ax, destroys crucifixes and nativity scenes and then burns church.

Wszystko wydarzyło się około 13:20 w piątek po południu. Kamery monitoringu najpierw sfilmowały mężczyznę wchodzącego do kościoła Villastanza w Parabiago, a następnie podpaliły niszę w pobliżu ołtarza. Była tam mała szopka. Płomienie objęły krzesła i ławy. Na dym wydzielający się z kościoła zareagowali przechodnie.

Na miejscu interweniowała straż pożarna, która składała się z trzech pojazdów. Nikt nie został ranny. Trwa natomiast szacowanie szkód i sprawdzanie stabilności kościoła. W międzyczasie mężczyzna był przesłuchiwany przez karabinierów w koszarach w celu wyjaśnienia zdarzenia.

A Muslim of Moroccan origin invaded a church in Villastanza (Milan) with an ax.

The damage was significant, he destroyed an 18th century organ, crucifixes and nativity scenes and then set the church on fire.

