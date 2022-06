Rosjanie nadal dostarczają gaz do Włoch w mniejszej ilości

Włoski koncern gazowo-petrochemiczny Eni twierdzi, że rosyjskie gaz nadal płynie do Włoch, choć w zredukowanej ilości.

Eni przedstawiła na swojej stronie internetowej treść komunikatu jaki otrzymała od Gazpromu. „Spółka Gazprom oświadczyła, że na dziś jej dostawy będą znów odpowiadać wskaźnikom odnotowanym w ostatnich dniach” – przytoczyła w niedzielę agencja informacyjna Interfax.

Oznacza to, że Rosjanie nadal dostarczają do Włoch ilości gazu poniżej zaplanowanych objętości. Interfax przytoczył dane, według których w piątek Eni otrzymał od Rosjan 50 proc. przewidzianej objętości „błękitnego paliwa”, a w czwartek było to 65 proc. Rosjanie rozpoczęli zmniejszanie dostaw do Włoch już wcześniej, o czym napisaliśmy na naszym portalu.

Włochy są trzecim największym rynkiem eksportowym Gazpromu po Niemczech i Turcji. Według Federalnej Służby Celnej Rosji, w 2021 r. dostawy rosyjskiego gazu do Włoch sięgały 18,445 mld metrów sześciennych.

W poniedziałek rosyjski „Kommiersant” poinformował, że Gazprom o 40 proc. zmniejszy ilość gazu przepompowywanego do Niemiec gazociągiem Nord Stream. Tłumaczono to brakiem komponentu do jego naprawy, czyli jednej z turbin Siemens Energy, która była konserwowana w Kanadzie. Z powodu sankcji, nie może ona zostać dostarczona do Rosji. Gazprom obwinia Siemensa o nietrzymanie się terminów. Ponadto, sankcje te uniemożliwiają EuRoPol GAZ transportowanie gazu gazociągiem jamalskim, stąd Niemcy odbierają surowiec wyłącznie przez Nord Stream.

31 marca Prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret 172 „O specjalnej procedurze wypełniania przez zagranicznych nabywców zobowiązań wobec rosyjskich dostawców gazu ziemnego”. Zgodnie z dekretem zapłata za rosyjski gaz rurociągowy dostarczony po 1 kwietnia 2022 r. musi być dokonywana wyłącznie w rublach. Eni jest jednym z koncernów, który przystał na ten warunek Rosjan.

interfax.ru/kresy.pl