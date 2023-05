Wielka Brytania obiecała prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu drony szturmowe dalekiego zasięgu – przekazała w poniedziałek agencja prasowa Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, w poniedziałek Wielka Brytania obiecała dostarczyć na Ukrainę drony szturmowe dalekiego zasięgu. Zełenski spotkał się z premierem Riszim Sunakiem w wiejskiej rezydencji brytyjskiego przywódcy, gdzie obaj rozmawiali również o prośbie Ukrainy o zachodnie myśliwce.

Wielka Brytania zapowiedziała, że tego lata rozpocznie podstawowe szkolenie ukraińskich pilotów „w parze z brytyjskimi wysiłkami na rzecz współpracy z innymi krajami w zakresie dostarczania odrzutowców F-16”.

„Chcemy stworzyć tę koalicję odrzutowców i jestem co do tego bardzo pozytywnie nastawiony… Widzę, że w najbliższym czasie usłyszycie kilka, jak sądzę, bardzo ważnych decyzji, ale musimy jeszcze trochę nad tym popracować” – powiedział Zełenski.

Sunak poinformował, że Wielka Brytania dostarczy Ukrainie setki pocisków obrony powietrznej i dalsze bezzałogowe systemy powietrzne, w tym nowe drony szturmowe o zasięgu ponad 200 km, które mają zostać dostarczone „w nadchodzących miesiącach”.

Rzecznik Sunaka powiedział, że Wielka Brytania nie planuje wysłania myśliwców na Ukrainę. „Ukraińcy podjęli decyzję o szkoleniu swoich pilotów na F-16 i wiecie, że RAF ich nie używa” – powiedział.

Kreml niechętnie patrzy na plany Londynu dotyczące wysłania większej ilości broni na Ukrainę, ale nie będą one miały żadnego wpływu na przebieg rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej – powiedział w poniedziałek dziennikarzom rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

„Oceniamy to bardzo negatywnie” – powiedział rzecznik Kremla w odpowiedzi na pytanie. „Wielka Brytania stara się wyprzedzić inne kraje, które nadal zalewają Ukrainę bronią. Jeszcze raz podkreślamy, że nie może to mieć istotnego wpływu na przebieg specjalnej operacji wojskowej, ale zdecydowanie dalej rujnuje [stosunki] i prowadzi do dalszych działań odwetowych. To, znacznie komplikuje również sytuację Ukrainy” – przekonywał Pieskow.

Przypomnijmy, Wielka Brytania zaczęła dostarczać Ukrainie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadow, które pozwolą ukraińskim siłom uderzyć w wojska rosyjskie i składowiska głęboko za liniami frontu.

„Po prostu nie będziemy stać z boku, gdy Rosja zabija cywilów” – powiedział parlamentowi minister obrony Ben Wallace. „Rosja musi uznać, że same jej działania doprowadziły do dostarczenia takich systemów Ukrainie”.

Kresy.pl/Reuters/TASS