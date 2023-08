Węgry chcą przedłużyć wwozu ukraińskiego zboża

Węgry chcą, aby unijny zakaz krajowej sprzedaży ukraińskiego zboża został przedłużony w pięciu państwach członkowskich UE graniczących z Ukrainą po wygaśnięciu obecnych środków 15 września, powiedział na czwartkowej odprawie szef sztabu premiera Viktora Orbana.

„Węgry zwrócą się do UE o przedłużenie zakazu od 16 września” – powiedział Gergely Gulyas, dodając, że Węgry są gotowe ponownie nałożyć krajowy zakaz importu, jeśli UE nie przedłuży tego środka.

Przypomnijmy, Zełenski napisał w czwartek na serwisie X (dawnym Twitterze) o spotkaniu z Ursulą von der Leyen – “Spotkałem się z von der Leyen, by podziekować jej za jej wysiłki na rzecz normalizacji eksportu i tranzytu rolniczego Ukrainy. Jest bardzo ważne, aby w pełni przywrócić je od 15 września”.

I met with @VonderLeyen to thank her for her efforts to normalize Ukraine’s agricultural exports and transit. It is important to fully restore them since September 15th.

We expect a positive assessment of Ukraine’s progress in the October Enlargement Package and a consequent… pic.twitter.com/knrtyO0dbQ

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023