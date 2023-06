We Wrocławiu powstanie fabryka pomp ciepła. Szwedzi zainwestują kilkaset milionów euro

Należąca do szwedzkiego holdingu firma Aira chce otworzyć we Wrocławiu fabrykę pomp ciepła. Przedsiębiorstwo zainwestuje w nowy zakład nawet kilkaset milionów euro.

Firma Aira chce zainwestować we Wrocławiu kilkaset milionów euro. Chodzi o rozwój fabryki produkującej pompy ciepła dla domów, która ma ruszyć od nowego roku w wygaszanych zakładach Volvo Buses. Docelowo zatrudnienie może znaleźć tam kilkaset osób – podał w poniedziałek portal Interia, opisując konferencję prasową w siedzibie zakładów Volvo Buses.

Aira to firma należąca do szwedzkiego holdingu Vargas. Jej siedziba znajduje się w Sztokholmie. „Będziemy oferować pompy ciepła, które zużywają bardzo mało energii elektrycznej” – oświadczył prezes firm Martin Lewerth. Przedstawił szacunki, według których w Europie w 2030 r. będzie instalowanych ok. 10 mln pomp ciepła. „Wartość tego rynku będzie wynosiła 100 mld euro” – podkreślił.

Poinformował, że we Włoszech, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii działają już zespoły mające uruchomić sprzedaż produktów, które będą wytwarzane we Wrocławiu.

Firma chce mieć w Europie 10 tys. pracowników do 2030 roku. We Wrocławiu ma pracować kilkaset osób. Już ruszyła rekrutacja na 65 stanowisk w fabryce.

Fabryka powstanie w dawnych zakładach Volvo we Wrocławiu. Zostaną one wygaszone do końca roku. „Część ludzi, którzy pracowali w fabryce Volvo, znajdzie pracę w naszym zakładzie” – zadeklarował Peter Prem z zarządu firmy Aira.

W kwietniu br. forma Bosch podała, że w Polsce powstanie nowy zakład produkcyjny pomp ciepła – wartość inwestycji to blisko 1,2 mld złotych. Firma produkuje te urządzenia w Niemczech, Portugalii i Szwecji. Od 2018 roku Bosch intensywnie inwestuje w rozbudowę swojej europejskiej sieci rozwojowej i produkcyjnej pomp ciepła i planuje dalszy wzrost ogólnych inwestycji w ten obszar w Europie.

W lipcu ubiegłego roku informowaliśmy, że Niemcy i Japończycy zbudują w Polsce dwie duże fabryki pomp ciepła. Pierwsza z nich powstanie w Legnicy, druga w Ksawerowie. Szef rządu wyraził wówczas opinię, że inwestycja w Legnicy jest kolejnym dowodem na to, że współpraca między administracją rządową i samorządową oraz inwestorami przebiega sprawnie.

Zobacz także: Koreański lider elektromobilności zainwestuje w Polsce. Powstanie fabryka za 3 mld złotych

biznes.interia.pl / Kresy.pl