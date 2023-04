W Polsce powstanie nowy zakład produkcyjny pomp ciepła Bosch

Dzięki nowemu zakładowi koncern wzmacnia swoją sieć rozwoju i produkcji pomp ciepła. Firma produkuje te urządzenia w Niemczech, Portugalii i Szwecji. Od 2018 roku Bosch intensywnie inwestuje w rozbudowę swojej europejskiej sieci rozwojowej i produkcyjnej pomp ciepła i planuje dalszy wzrost ogólnych inwestycji w ten obszar w Europie.

“Technologia pomp ciepła to europejska historia sukcesu, którą chcemy kontynuować. Jednocześnie wspieramy dekarbonizację ponad 200 milionów budynków w Europie. W tym celu, do końca obecnej dekady, zainwestujemy ponad miliard euro” – mówi Christian Fischer, zastępca prezesa zarządu Bosch, odpowiedzialny za sektory biznesowe Energia i Technika Budowlana oraz Dobra Użytkowe.

„Jako Bosch jesteśmy obecni w regionie Dolnego Śląska od wielu lat i jesteśmy świadomi jego mocnych stron i zalet. Chcę podziękować Ministerstwu Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK, za profesjonalne wsparcie w fazie przygotowania inwestycji. Cieszymy się, że możemy powitać w Polsce produkcję innowacyjnego, zrównoważonego rozwiązania grzewczego Bosch, które pomoże w transformacji energetycznej naszego kraju.” – mówi Rudziński.

„Polska od lat przyciąga największe światowe firmy. Jesteśmy w czołówce krajów, w których najchętniej się inwestuje. I nic w tym dziwnego – mamy atrakcyjne położenie geograficzne, chłonny rynek, wysoko wykwalifikowanych pracowników, sieć uczelni, system zachęt skierowanych do inwestorów, a nasza gospodarka jest odporna na zaburzenia gospodarcze – wskazuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – Cieszę się, że Bosch zdecydował się ponownie zainwestować w naszym kraju. I to w zakład produkujący pompy ciepła, które są jednym z kluczowych rozwiązań technologicznych umożliwiających transformację energetyczną Europy w oparciu o odnawialne źródła energii. Polska włączyła się w ten światowy zielony trend i dąży do przeprowadzenia szybkiej transformacji energetycznej w kierunku stworzenia miksu energetycznego opartego głównie o OZE. Rozwój technologii oraz zwiększenie dostępności pomp ciepła może być kluczowym elementem tego procesu – dodaje minister Waldemar Buda.

„Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w Dobromierzu będzie miało silny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Nowa fabryka zapewni zatrudnienie niemal 500 pracownikom. Wśród kryteriów, które miały kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji właśnie w Polsce była nasza strategiczna lokalizacja, dostępność utalentowanych, wysoce wykształconych pracowników oraz szybkie procedury. Bardzo nas cieszy, że Polska staje się centrum budowy nowoczesnych źródeł ciepła oraz jednym z najważniejszych rynków dla globalnej Grupy Bosch” – mówi Piotr Dytko, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych.

„Inwestycja Grupy Bosch w Dobromierzu to nie tylko znaczący krok na drodze europejskiej transformacji energetycznej, ale także najlepszy dowód na to, że niemiecki lider branży doskonale rozpoznaje wyzwania zrównoważonego rozwoju stojące przed Polską i całym kontynentem – tak w wymiarze technologicznym jak i społecznym. Nowy zakład lokowany na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to wreszcie przykład mądrej synergii – łączącej myśl niemieckiej innowacji z duchem polskiej przedsiębiorczości” – mówi Piotr Wojtyczka – Prezes Zarządu WSSE Invest-Park.

