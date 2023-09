Uzbrojony dron u wybrzeży Bułgarii [+FOFO]

Ministerstwo obrony Bułgarii poinformowało w poniedziałek, że wysłało specjalną jednostkę do sprawdzenia i dezaktywacji drona przewożącego materiały wybuchowe, który został odnaleziony w niedzielny wieczór w czarnomorskim mieście Tiulenowo.

Po inspekcji zespół z Bułgarii podejmie decyzję, w jaki sposób się go pozbyć, podało ministerstwo w oświadczeniu, dodając, że zespół został wysłany na wniosek władz regionalnych. Ośrodek turystyczny Tiulenowo położony jest 70 kilometrów na południe od granicy z Rumunią.

„Wczoraj wieczorem około 21:30 wysłano sygnał pod numer 112, tuż po 22:00 policja otoczyła teren kordonem z zakazem wstępu i korzystania z tarasów restauracji” – powiedział Marian Żeczow, burmistrz gminy Szabła, której częścią jest Tiulenowo.

Powiedział, że drona znaleziono na skałach obok zacumowanych łodzi w Tiulenowo i był to „samolot ze standardową amunicją”.

Nie było jasne, czy dron spadł z powietrza, czy też został porwany przez prądy morskie. Serwis internetowy Nova.bg cytuje świadków, którzy twierdzili, że dron miał od 3 do 3,5 metra długości i był wyposażony w pojemnik z przymocowanymi materiałami wybuchowymi.

BREAKING: A Russian drone carrying an 82-mm mortar mine crashed on the coast of Bulgaria in the village of Tyulenovo, 70 km from the border with Romania and across the sea from Crimea pic.twitter.com/1pT3w1a2Ff

— Mrbam (@MrbamNews) September 18, 2023