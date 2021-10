USA: zaprezentowano lekki bezzałogowy wóz bojowy RCV-L z wieżą dla wozów Stryker [+VIDEO]

Podczas pokazu w Arizonie firma Pratt Miller zaprezentowała nową wersję lekkiego bezzałogowego wozu bojowego EMAV-MCA, w ramach programu RCV-L, wyposażonego w wieżę bezzałogową z armatą Bushmaster kal. 30 mm, opracowaną dla wozów Stryker.

Podczas tegorocznej edycji Bushmaster Users Conference w Arizonie, wydarzenia organizowanego przez amerykański koncern Northrop Grumman, zaprezentowano dwie nowe wersje lekkiego bezzałogowego wozu bojowego, opartego na konstrukcji EMAV (ang. Expeditionary Modular Autonomous Vehicle). Oba pojazdy zostały wyposażone w dwa zdalnie sterowane moduły uzbrojenia z armatami Bushmaster.

Podczas pokazu, firma Pratt Miller przedstawiła swój wariant wozu EMAV-MCA (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle – Medium Caliber Armament), wyposażony w bezzałogową wieżę z armatą automatyczną Bushmaster XM813 kal. 30 mm od Oshkosh Defense. Wieża ta została opracowana dla wozów bojowych Stryker.

Jak podano, pojazd opracowany i zbudowany przez Pratt Miller od podstaw posiada zaawansowane zdolności w zakresie nawigacji i określony poziom autonomii działania. Waży nieco ponad 3 tony, może zabrać dodatkowo 3,2 tony ładunku bojowego, osiągając prędkość 72 km/godzinę. Napęd hybrydowo-elektryczny wspiera jazdę w trybie cichym. Według producenta, dzięki zastosowaniu odpowiednich gąsienic o nisko położonemu środkowi ciężkości, pojazd może wspinać się na stok o nachyleniu 60 stopni, jechać wzdłuż zbocza o nachyleniu 40 stopni, a także pokonywać przeszkody pionowe o wysokości do 60 cm. Dzięki odpowiedniej szerokości kadłuba, wóz może być transportowany samolot V-22 Osprey czy śmigłowiec CH-47 Chinook.

Drugi pojazd to EMAV-LW30 Robotic Vehicle, również na platformie Pratt Miller, ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia EOS R400 z lekką armatą kal. 30 mm M230LF.

Waiting to watch the Rafael / @OshkoshDefense Stryker turret fire off #UGV platform in both 30x173mm and 40x180mm. Great day at the range. @Ross_Coffman @NGCVCFT pic.twitter.com/5TiV5NDG1p — Scott Gourley (@ScottGourley1) October 4, 2021

Pratt Miller to showcase Expeditionary Modular Autonomous Vehicle-Medium Caliber Armament (EMAV-MCA) optionally configured as 30mm or 40mm SuperShot at BushmasterConference 2021 in Kingman, AZ. It’s essentially an EMAV equipped with Rafael Samson MCWS turret for Stryker upgrade. pic.twitter.com/CiBSv64bw0 — Ronkainen (@ronkainen7k15) October 4, 2021

Pojazd systemu EMAV jest obecnie w trakcie prób wykonywanych na zlecenie armii USA w ramach programu RCV-L (Robotic Combat Vehicle — Light). Do tej pory prezentowany był wyłącznie ze zdalnie sterowanym modułem uzbrojenia Kongsberg Proctector CROWS-J, z wielkokalibrowym karabinem maszynowym M2 kal. 12,7 mm i wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin.

W marcu br. pisaliśmy, że armia amerykańska otrzymała cztery prototypy lekkich i średnich robotów bojowych i przygotowuje je do oceny w 2022 roku. Armia przeprowadziła już ocenę RCV w Fort Carson w Kolorado w 2020 roku, ale skupiała się wówczas na ciężkich pojazdach. Tu chodziło o przygotowanie się do przeprowadzenia kolejnego eksperymentu operacyjnego w Fort Hood w Teksasie od czerwca do sierpnia 2022 roku. Armia USA chce opracować lekką, średnią i ciężką wersję RCV, aby móc wysyłać bezzałogowe pojazdy do walki z siłami wroga. W listopadzie 2020 roku pierwszy prototyp lekkiego, autonomicznego bezzałogowego pojazdu bojowego w ramach programu RCV-L (Robotic Combat Vehicle-Light) został dostarczony amerykańskiej armii.

