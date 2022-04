USA zaostrzają sankcje. Blokada spłaty rosyjskiego długu

USA uniemożliwią Rosji dokonywanie płatności za pośrednictwem amerykańskich banków – podaje agencja Bloomberg. Kraj nie będzie mógł spłacić długu w dolarach. Ma to związek z masakrą w Buczy.

Departament Skarbu USA zablokował Rosji możliwość spłaty długu w dolarach przy wykorzystaniu amerykańskich banków – podała agencja Bloomberg we wtorek. To reakcja na ostatnie doniesienia o masakrze w Buczy na Ukrainie. Ma to zmusić Rosję do znalezienia alternatywnych źródeł finansowania dla spłaty obligacji.

Rosja musi w związku z tym wykorzystać jedną z trzech mało atrakcyjnych opcji: sięgnąć po posiadane jeszcze rezerwy dolarowe w kraju, wykorzystać do regulacji zobowiązań nowe wpływy m.in. ze sprzedaży ropy i gazu, lub ogłosić bankructwo.

Chodzi o dwie emisje euroobligacji, których termin płatności przypadał na poniedziałek 4 kwietnia. Krok amerykańskich władz ma na celu nasilenie presji na rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, by zakończył inwazję na Ukrainę.

Decyzja USA wpłynie na kwestię respektowania nałożonych na Rosję sankcji. Wcześniej, pomimo zamrożenia połowy jej rezerw walutowych i w złocie, Rosja wypełniała swoje zagraniczne zobowiązania.

Rosyjski bank centralny poinformował w zeszłym tygodniu, że jego rezerwy walutowe i złota spadły do ​​zaledwie 604,4 miliarda dolarów na dzień 25 marca. To najniższy poziom od sierpnia ubiegłego roku – zwraca uwagę Bloomberg.

Władze Ukrainy poinformowały w niedzielę, że siły ukraińskie zajęły wszystkie obszary wokół Kijowa. Burmistrz wyzwolonej Buczy poinformował, że podczas miesięcznej okupacji przez armię rosyjską zginęło około 300 mieszkańców. Nagrania pokazują olbrzymie zniszczenia i liczne ciała ofiar, leżące na ulicach bez broni i w cywilnych ubraniach. „Nowa Srebrenica. Ukraińskie miasto Bucza było w rękach rosyjskich bydlaków przez kilka tygodni. Miejscowi cywile byli poddawani arbitralnym egzekucjom, niektórzy z rękami związanymi na plecach, ich ciała rozrzucone są na ulicach miasta” – napisało ukraińskie ministerstwo obrony na Twitterze.

Francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział w poniedziałek, że potrzebne są nowe sankcje wobec Rosji. Doprecyzował, że nowe restrykcje powinny dotyczyć węgla i ropy. Podkreślił, że istnieją „bardzo wyraźne przesłanki”, by sądzić, że siły rosyjskie są odpowiedzialne za zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział w niedzielę nowe sankcje wobec Rosji w związku ze zbrodniami popełnionymi przez rosyjskie wojska w ukraińskim mieście Bucza. „Mordowanie cywilów to zbrodnia wojenna” – podkreślił niemiecki kanclerz.

Niemiecka minister obrony powiedziała, że Unia Europejska musi przedyskutować zakaz importu rosyjskiego gazu, jako odpowiedzi na rosyjskie zbrodnie wojenne pod Kijowem. Berlin do tej pory opierał się wezwaniom do nałożenia embarga na rosyjskie surowce energetyczne, argumentując, że gospodarka Niemiec i innych krajów UE są od nich zbyt zależne.

bloomberg.com / Kresy.pl