Ukraińskie drony morskie zatopiły rosyjski kuter rakietowy [+VIDEO]

W wyniku ataku ukraińskich dronów morskich koło Krymu zatopiono rosyjski kuter rakietowy Projektu 1241 „Iwanowiec”.

W czwartek media na Ukrainie podały, powołując się na informacje ukraińskiego wywiadu, że zniszczono rosyjski kuter rakietowy „Iwanowiec”. Okręt znajdował się w rejonie Jeziora Donuzław na Krymie, połączonego z morzem, na północny-zachód od Eupatorii.

Ukraińcy opublikowali nagranie z akcji. „Iwanowiec” jest kilka razy atakowany, widać silne eksplozje, po których jednostka zatonęła. Z nagrania wynika, że atak został przeprowadzony z użyciem nawodnych dronów, które Rosjanie starają się zniszczyć ogniem broni palnej. Prawdopodobnie na niektórych fragmentach widać, że rosyjska jednostka jest już trafiona i uszkodzona i stoi w miejscu z wyraźnym przechyłem na burtę. Na końcu nagrania okręt tonie, na woda widać tylko dziób.

Strona ukraińska podała, że atak przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek jednostka specjalna „Grupa 13”. Twierdzi też, że na pokładzie znajdowało się około 40 rosyjskich marynarzy.

„Iwanowiec” to jeden z trzech rosyjskich kutrów rakietowych Projektu 1241 „Mołnia-1”, zbudowany i wprowadzony do służby u schyłku istnienia ZSRR, w1989 roku. Wszystkie trzy jednostki tworzyły dywizjon kutrów rakietowych, wchodzących w skład 41. brygady kutrów rakietowych Floty Czarnomorskiej. Ich uzbrojenie to m.in. rakiety przeciwokrętowe „Moskit” o zasięgu do 130 km.

Przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Andrij Jusow powiedział, że zniszczenie kutra rakietowego to efekt „bardzo udanej operacji”, co jego zdaniem skłoni Rosjan do wycofania tego typu jednostek z okolic Krymu. Twierdził też, że akcja ratunkowa po zatopieniu okrętu nie powiodła się.

„To kolejny dowód na skuteczność ukraińskich dronów morskich, które przeprowadziły dziś znakomitą operację (…)” – oświadczył Jusow. Dodał, że „Iwanowiec” był dumą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Według źródeł rosyjskich, siły ukraińskie przeprowadziły kombinowany atak na Półwysep Krymski, poprzedzony rozpoznaniem. Według grupy „Rybar”, ukraińskie bombowce szturmowe Su-24M i myśliwce Su-27 oraz MiG-29 wystrzeliły rakiety-wabie, które odwróciły uwagę rosyjskiej obrony powietrznej. Jednocześnie, Ukraińcy wystrzelili rakiety przeciwradarowe HARM. Następnie Su-24 wystrzeliły rakiety manewrujące Storm Shadow w dwóch salwach – Rosjanie twierdzą, że większość zestrzelili; jeden spadł na terenie bazy powietrznej Belbek, rzekomo nie powodując szkód.

Unian / Kresy.pl