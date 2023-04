Szef MSZ Czech: Ławrow to klaun, a Rosja jest państwem terrorystycznym

Minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavský skrytykował szefa rosyjskiej dyplomacji za jego wcześniejsze wypowiedzi pod adresem Petra Pavla, prezydenta Republiki Czeskiej.

W tym tygodniu Jan Lipavský, szef MSZ Czech zamieścił na Twitterze wpis, w którym skrytykował wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji, Siergieja Ławrowa, pod adresem czeskiego prezydenta, Petra Pavla.

„Wypowiedzi klauna Ławrowa pod adresem naszego prezydenta Petra Pavla są śmieszne. Rosja jest państwem terrorystycznym, a jej władze powinny stanąć przed międzynarodowym trybunałem” – napisał minister Lipavský.

Szef czeskiej dyplomacji nie sprecyzował, którą konkretnie wypowiedź rosyjskiego ministra miał na myśli. W mediach spekulowano, że może chodzić o wypowiedzi Pavla o roli Chin w wojnie rosyjsko-ukraińskiej.

W rozmowie z “Politico” prezydent Republiki Czeskiej przekonywał, że Chiny czerpią korzyści z przedłużającej się wojny rosyjsko-ukraińskiej, gdyż dzięki temu może wymusić różne ustępstwa na Moskwie. Pavel ostrzegł, że nie można uznawać Chin za „bezstronnego mediatora”.

Ławrow powiedział później, że wypowiedzi czeskiego prezydenta „nie korespondują z normami politycznymi”.

– Te wypowiedzi nie mają nic wspólnego z pracą normalnego polityka – dodał rosyjski minister spraw zagranicznych.

W tym kontekście media przypominają o stanowisku Francji. Przypomnijmy, że tydzień temu serwis Bloomberg podał, że prezydent Francji Emmanuel Macron we współpracy z Chinami pracuje nad tajnym planem, mającym doprowadzić do rozpoczęcia latem rosyjsko-ukraińskich negocjacji. Do kontaktów z Pekinem w tej sprawie oddelegował Emmanuela Bonne, swojego doradcę ds. polityki zagranicznej. Ma on współpracować w tym obszarze z szefem chińskiej dyplomacji, Wang Yi. Celem ma być stworzenie ram dla przyszłych negocjacji.

Interia.pl / Kresy.pl