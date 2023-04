Bloomberg: Macron w tajemnicy opracowuje z Chinami plan pokojowy dla Ukrainy

Prezydent Francji Emmanuel Macron we współpracy z Chinami pracuje nad tajnym planem, mającym doprowadzić do rozpoczęcia latem rosyjsko-ukraińskich negocjacji – podaje Bloomberg.

Według informacji agencji Bloomberg, prezydent Francji Emmanuel Macron chce, żeby Chiny pomogły w doprowadzeni do negocjacji między Rosją a Ukrainą. Jak podano, Macron zwraca się do Chin z planem, który, jak uważa, może potencjalnie doprowadzić do rozmów. Agencja powołuje się na osoby znające sprawę,

Bloomberg pisze, że przywódca Francji liczy na to, iż negocjacje będą mogły ruszyć latem tego roku. Do kontaktów z Pekinem w tej sprawie oddelegował Emmanuela Bonne, swojego doradcę ds. polityki zagranicznej. Ma on współpracować w tym obszarze z szefem chińskiej dyplomacji, Wang Yi. Celem ma być stworzenie ram dla przyszłych negocjacji.

Źródła agencji zwracają uwagę, że wszelkie przyszłe negocjacje będą uzależnione od kilku warunków. Jednym z nich jest powodzenie wiosennej ukraińskiej ofensywy, co ma zapewnić władzom w Kijowie przewagę podczas rozmów.

Nie wiadomo przy tym, czy francuski przywódca ma poparcie Ukrainy dla swojego planu. Oficjalnie, w sobotę Pałac Elizejski podał w komunikacie, po rozmowie telefonicznej prezydentów Francji i Ukrainy, że Macron „omówił kolejne kroki w organizacji szczytu pokojowego” z Wołodymyrem Zełenskim.

Podano też, że informacje o „tajnym planie porozumienia” pojawiły się już kilka dni po powrocie prezydenta Francji z podróży do Chin. W rozmowach z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem mówił, iż „liczy” na to, że Chiny „przywiodą Rosję do rozsądku” i pomogą zakończyć wojnę.

Bloomberg / Kresy.pl