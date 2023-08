Ukraińscy sabotażyści mieli wylądować na Krymie [+VIDEO]

Rankiem 24 sierpnia na Krymie wylądowało ukraińskie wojsko w ramach operacji specjalnej – poinformował portal Hromadske.

Jak poinformował portal Hromadske, powołując się na przedstawiciela Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrija Jusowa, rankiem 24 sierpnia na Krymie wylądowało ukraińskie wojsko w ramach operacji specjalnej.

„Jednostki Wywiadu Obronnego przeprowadziły desant w ramach operacji specjalnej, wszystkie zadania zostały wykonane” – powiedział.

Osobno w komentarzu dla Suspilne Jusow zauważył, że operacja specjalna została przeprowadzona we współpracy z Marynarką Wojenną, cel został osiągnięty, a wśród personelu nie było ofiar. Według niego operacja specjalna trwa, Główny Zarząd Wywiadu nie ujawnia wszystkich szczegółów.

„Są straty wśród personelu wroga, sił i środków. Trwa wyjaśnianie informacji o liczbie strat” – podsumował przedstawiciel wywiadu.

Ukraińscy wojskowi wrócili już po operacji specjalnej, po wykonaniu zadań, a sama operacja „miała charakter nalotu” – poinformowali w komentarzu dla RBC Ukraina przedstawiciele Zarządu Wywiadu.

Jak informowaliśmy wcześniej, strona ukraińska poinformowała w środę o zniszczeniu na Krymie rosyjskiego systemu rakietowego dalekiego i średniego zasięgu S-400 Triumf.

O sprawie poinformował na Telegramie ukraiński wywiad wojskowy (HUR) . “W wyniku eksplozji sama instalacja, znajdujące się na niej rakiety oraz personel zostały całkowicie zniszczone” – wskazano w komunikacie. Podano, że system znajdował się w pobliżu wsi Ołeniwka.

Jak podkreśla HUR, to “bolesny cios w system obrony przeciwlotniczej okupantów, który będzie mieć poważny wpływ na dalsze wydarzenia na okupowanym Krymie”. Jak dodano, ma to związek z ograniczoną liczbą takich systemów na uzbrojeniu Rosji.

Do wpisu dodano nagranie.

#Ukraine: A Russian S-400 air defense battery was targeted by Ukrainian forces in Cape Tarkhankut, Crimea- at least one TEL was hit and detonated, with other elements of the system nearby likely suffering damage. pic.twitter.com/GYmaAiOfiu

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 23, 2023