Ukrainiec groził nożem funkcjonariuszom Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zielonej Górze zatrzymali obywatela Ukrainy, który przemycał migrantów. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, groził nożem funkcjonariuszom SG.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zielonej Górze, w Gubinie, próbowali zatrzymać do kontroli zmierzającego w kierunku granicy z Niemcami dostawczego fiata na polskich tablicach rejestracyjnych. Kierowca pojazdu nie zastosował się do wydawanych mu sygnałów do zatrzymania się i z dużą prędkością zaczął uciekać. Podjęto za nim pościg. W okolicach miejscowości Wałowice mężczyzna nagle zatrzymał pojazd, wyskoczył i próbował zbiec. Funkcjonariusze SG oddali strzały ostrzegawcze. Okazało się jednak, że kierowca nie zamierzał się poddawać. Wyjął nóż i zaczął grozić najpierw funkcjonariuszowi SG, następnie stwierdził, że sam się okaleczy. Na miejsce zdarzenia wezwano ratowników medycznych, policjantów z negocjatorem oraz straż pożarną. Po rozmowie z policyjnym negocjatorem mężczyzna odłożył nóż i został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Kierowca pojazdu, 26-letni obywatel Ukrainy, w przestrzeni ładunkowej busa zamierzał dowieźć do Niemiec grupę cudzoziemców. Funkcjonariusze SG po przeszukaniu samochodu znaleźli w drzwiach kierowcy woreczek z białą substancją (0,5 grama), która po sprawdzeniu narkotestem okazała się być kokainą. Badanie wykonane na obecność narkotyków w organizmie kuriera także dało wynik pozytywny.

Cudzoziemca zatrzymano i przedstawiono zarzuty organizowania przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy, niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego. Decyzją sądu zastosowano wobec obywatela Ukrainy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Policja.

Wcześniej, policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali siedmiu nielegalnych imigrantów z Syrii. Wpadli w ręce policjantów wraz z kierowcą, obywatelem Ukrainy.

Straż Graniczna poinformowała o zdarzeniu w środę. “27 października funkcjonariusze SG z Zielonej Góry-Babimostu przyjęli od krośnieńskich policjantów siedmiu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce. Przekazani obcokrajowcy zostali zatrzymani przez policjantów 25 października podczas kontroli drogowej w m. Brzózka. Kierowca BMW 43-letni Ukrainiec, który przewoził migrantów zwrócił na siebie uwagę policjantów z powodu zbyt szybkiej jazdy w terenie zabudowanym” – podaje SG.

Ustalenia Straży Granicznej wskazują, że cudzoziemcy pochodzą z Syrii, a do Polski dotarli z zamiarem przedostania się do Niemiec. “Z uwagi na nielegalny pobyt w naszym kraju, Syryjczyków zatrzymano oraz wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, wszyscy zostali objęci dozorem Straży Granicznej” – czytamy.

Obywatel Ukrainy został z kolei zatrzymany za udzielenie pomocy Syryjczykom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Odpowie dodatkowo za przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa w liczbie większej niż jest to przewidziane w dowodzie rejestracyjnym, za które policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Decyzją sądu wobec obywatela Ukrainy zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

