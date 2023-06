Odbiór bariery elektronicznej na granicy z Białorusią

W czwartek zakończył się formalny odbiór prac budowlanych przy instalacji bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej.

Jak poinformowała Straż Graniczna, w czwartek zakończył się formalny odbiór prac budowlanych przy instalacji bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. System perymetrii działa na całej długości granicy z Białorusią, tj. 206 kilometrach. Od roku na polsko-białoruskiej granicy stoi także bariera fizyczna.

Obie bariery, zarówno fizyczna, jak i elektroniczna, są ważnym elementem w systemie ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej obok najważniejszego elementiu – funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Wykonawcą systemu jest Elektrotim. 206-kilometrowa zapora jest wyposażona w 3 tysiące kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. Jej koszt to ok. 343 mln zł.

Latem ubiegłego roku na podlaskiej części granicy z Białorusią ukończono zaporę fizyczną, czyli 5,5-metrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żyletkowym. Ogrodzenie stoi na 186 kilometrach. Bariera elektroniczna obejmuje również te odcinki, gdzie go nie ma, czyli część wód granicznych. Koszt całej inwestycji to ok. 1,6 mld złotych.

Trwa instalacja bariery elektronicznej na granicy z Rosją. W poniedziałek postawiono pierwszy z 12 kontenerów, które łączą poszczególne elementy bariery. W przyszłym tygodniu ruszy instalacja kolejnych dwóch. Ustawionych jest już ok. 1000 słupów pod kamery tj. ponad 50%, położonych jest kilkadziesiąt km kabli sieciowych i transmisyjnych.

Oprócz trwających robót na granicy, przygotowywane jest też Centrum Nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie. To tam będą spływały sygnały z kamer i czujników. Znajdzie się w nich 12 stanowisk operatorskich, 2 techniczne i stanowisko kierownika grupy. Centrum ma być gotowe do końca lipca. Cały system elektroniczny na granicy z Rosją ma być gotowy do końca września. Buduje go polska firma Telbud, z którą Straż Graniczna podpisała umowę w grudniu ubiegłego roku. Zakontraktowana kwota to ponad 373 mln zł.

