Ukraina zwołuje posiedzenie z Rosją i wszystkimi krajami Dokumentu Wiedeńskiego OBWE

Ukraina wystąpiła z wnioskiem o nadzwyczajne spotkanie w ramach OBWE po tym, jak Rosja zignorowała prośbę Ukrainy w ramach Dokumentu Wiedeńskiego OBWE o wyjaśnienie działalności wojskowej Rosji wzdłuż jej granicy z Ukrainą i na Krymie.

„Rosja nie odpowiedziała na naszą prośbę w ramach Dokumentu Wiedeńskiego. W związku z tym podejmujemy kolejny krok. Prosimy o spotkanie z Rosją i wszystkimi uczestniczącymi państwami w ciągu 48 godzin w celu omówienia jej wzmocnienia i przemieszczania wzdłuż naszej granicy i na tymczasowo okupowanym Krymie” – poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Russia failed to respond to our request under the Vienna Document. Consequently, we take the next step. We request a meeting with Russia and all participating states within 48 hours to discuss its reinforcement & redeployment along our border & in temporarily occupied Crimea 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 13, 2022