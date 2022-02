Paryż: ponad 80 uczestników „konwoju wolności” zatrzymanych przez policję. Protestujący z kilku krajów ruszyli do Brukseli

Po sobotnich zakazanych protestach przeciwko obostrzeniom w Paryżu zatrzymano 81 demonstrantów, podało w niedzielę BFMTV. O zakłócanie porządku oskarżono 513 manifestantów. W całej Francji protestowało ok. 32 tys. osób, ok. 7,6 tys. w samym Paryżu – podało francuskie MSW. Protestujący z wielu europejskich krajów ruszyli w poniedziałek do Brukseli.

Jak informowaliśmy, władze Paryża zakazały w czwartek zmotoryzowanych protestów organizowanych na wzór kanadyjskiego „Konwoju Wolności”. Zakaz protestów w Paryżu ma obowiązywać od piątku do poniedziałku. Policja przypomniała, że ​​osobom blokującym drogi grozi do dwóch lat więzienia, grzywna w wysokości 4500 euro i trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.

W ramach przygotowań do protestów policja zmobilizowała ok. 7,5 tys. funkcjonariuszy, ustawiła punkty kontrolne i rozmieściła transportery opancerzone oraz ciężarówki z armatkami wodnymi.

Ostatecznie manifestanci zlekceważyli zakaz demonstracji wydany przez paryską policję i przedostali się przez policyjne blokady, aby zablokować ruch w centrum Paryża wokół pomnika Łuku Triumfalnego i na alei Champs-Élysées, podała France24. Na Polach Elizejskich policja użyła przeciwko protestującym gazu łzawiącego.

Wiele samochodów i pojazdów kempingowych, które były częścią konwoju, zostało odholowanych.

Według policji co najmniej dwóch demonstrantów zostało aresztowanych w południowym Paryżu za posiadanie kanistrów z benzyną, młotków i noży.

Do przeciwników „przepustek covidowych” i ograniczeń sanitarnych dołączyli protestujący przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona oraz przedstawiciele ruchu protestacyjnego „żółtych kamizelek”.

AFP pisze, że ruch „konwojów wolności” we Francji nawiązuje właśnie do ruchu Żółtych Kamizelek, którego protesty wstrząsały Francją w 2018 roku. Agencja komentuje, że powtórka takich protestów byłaby bardzo nie na rękę prezydentowi Emmanuelowi Macronowi, który ubiega się o reelekcję w kwietniowych wyborach prezydenckich.

Armoured cars on the Étoile in Paris today, where there is fear of violent disorder as so-called Freedom Convoys attempt to enter the city. pic.twitter.com/BmhKXgBiiW

French ‘freedom convoy’ on the Champs Elysées avenue in the centre of Paris. It’s quite small: A few dozen vehicles, a handful of other protesters on foot countered by riot police who are blocking off the top of the avenue as it meets the Place de l’Etoile #f24 pic.twitter.com/CTjklFTDRt

— Catherine Norris Trent (@cntrentF24) February 12, 2022