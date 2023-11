Ukraina otrzymała szwedzkie armatohaubice Archer

Osiem szwedzkich samobieżnych armatohaubic kal. 155 mm Archer trafiło na Ukrainę. Według mediów ukraińskich, są już na linii frontu.

Jak poinformował minister obrony Szwecji, Pål Jonson, Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały osiem szwedzkich kołowych, samobieżnych armatohaubic Archer. Tym samym, oficjalnie potwierdzono, że te systemy artyleryjskie są już na Ukrainie.

Według Jonsona, systemy Archer są dla Ukraińców ważne, ze względu na wysoką mobilność i dokładność rażenia celów.

JW połowie stycznia informowaliśmy, że Szwecja dostarczy Ukrainie armatohaubice Archer kal. 155 mm i bojowe wozy piechoty CV90. Zatwierdzony w marcu przez szwedzki parlament pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy zawiera m.in. 10 czołgów Stridsvagn i 8 nowoczesnych samobieżnych armatohaubic Archer.

Według ukraińskiego portalu „Militarnyj”, wszystkie osiem systemów zostało już dostarczonych siłom ukraińskim.

Wcześniej, w piątek, ukraińskie wojsko pokazało nagranie wideo, prezentując jedną z podarowanych przez Szwedów samobieżnych armatohaubic Archer. Wzmocniły one 45. brygadę artylerii Sił Zbrojnych Ukrainy. Posiadają specjalny kamuflaż Barakuda, ale nie mają zdalnie sterowanej wieży z karabinem maszynowym.

Zdaniem ukraińskich mediów branżowych, systemy Archer są już w rejonie linii frontu i realizują zadania bojowe.

Szwecja dysponuje obecnie 48 samobieżnymi armatohaubicami Archer kal. 155 mm., z czego w linii jest połowa. Wprowadzono je do służby w 2016 roku. Już wcześniej w szwedzkich mediach zastanawiano się, ile sztuk można byłoby przekazać Ukrainie.

System Archer, produkowany przez BAE Systems to samobieżna armatohaubica kal. 155 mm na podwoziu kołowym. Posiada w pełni zautomatyzowany system ładowania i komputerowy system kierowania ogniem. Załoga, którą mogą stanowić tylko dwie osoby, może przestawić haubicę w pozycję bojową w 14 sekund bez konieczności opuszczania opancerzonej kabiny, a pierwszy pocisk wystrzelić 9 sekund później. Po oddaniu łącznie 5 strzałów można wrócić do pozycji mobilnej i odjechać na tyle szybko, że w niektórych przypadkach nastąpi to nim ostatnie pociski uderzą w cel. Przy wykorzystaniu amunicji Excalibur, zasięg ostrzału może wynosić do 60 km, przy wykorzystaniu amunicji standardowej to 30 km. Jak na razie, system Archer używany jest tylko w armii szwedzkiej.

mil.in.ua / Kresy.pl