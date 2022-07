Szojgu nakazał rosyjskim wojskom skoncentrować się na zniszczeniu artylerii dalekiego zasięgu [+VIDEO]

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu polecił generałom, aby priorytetowo potraktowali zniszczenie ukraińskich rakiet dalekiego zasięgu i broni artyleryjskiej po tym, jak broń dostarczana przez Zachód została użyta do uderzenia na rosyjskie linie zaopatrzeniowe – poinformowała agencja prasowa Reuters.

Szojgu „poinstruował dowódcę, aby nadał pierwszeństwo wrogim pociskom rakietowym i artylerii dalekiego zasięgu”, podało ministerstwo obrony.

Rosjanie oskarżają, że broń jest używana do ostrzeliwania obszarów mieszkalnych kontrolowanego przez Rosję i celowego podpalania pól pszenicy i silosów do przechowywania zboża. Reuters nie był w stanie zweryfikować raportów z pola bitwy z żadnej ze stron.

