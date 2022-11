Ukraina otrzymała ppk Brimstone w nowej wersji

W ramach brytyjskiej pomocy wojskowej, na Ukrainę dotarły nowoczesne przeciwpancerne pociski kierowane Brimstone 2 Dual Mode. Wcześniej Ukraińcy mieli otrzymać już kilkaset rakiet tego typu, ale starszej generacji.

W poniedziałek ukraiński portal mil.in.ua podał, że na Ukrainę dotarły nowoczesne, brytyjskie przeciwpancerne pociski kierowane Brimstone 2 Dual Mode, produkowane przez konsorcjum MBDA International. Przypomina, że wcześniej Ukraińcy otrzymali rakiety pierwszej generacji tego typu. Serwis zaznacza, że dzięki opublikowanym w sieci fotografiom z dostawy broni z Wielkiej Brytanii wiadomo, że Ukraina otrzymuje również nowoczesne wersje tych rakiet.

#Ukraine: It has now been revealed that the UK is supplying not just older Brimstone 1 but modern Brimstone 2 Dual Mode 🇬🇧 missiles to the AFU.

This model has a much superior maximum range (Claimed „more than 200% increase”) plus improved seeker, software and airframe design. pic.twitter.com/pCKQehefIB

