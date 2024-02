Brytyjski wywiad oszacował liczbe najemników dawnej grupy Wagnera na Białorusi

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii opublikowało najnowsze wyniki pracy jego wywiadu. Według niego rosyjscy najemnicy mają nadal przebywać na terytorium Białorusi.

Część wniosków z pracy wywiadu brytyjskie ministerstwo zawarło w materiale jaki pojawił się na koncie resortu na X. “Jest bardzo prawdopodobne, że na Białorusi pozostaje mniej niż tysiąc najmników rosyjskiego Wagnera” – można przeczytać z oświadczenia resortu. Podkreśla on, że na najemnicy prywatnej kompanii wojskowej, którą kierował nieżyjący już Jewgienij Prigożyn, znajdują się na Białorusi od czerwca 2023, a w szczytowym momencie było ich w tym państwie około 8 tys.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 February 2024.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/J67zk0ezE3 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sd6ssz5tQe

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 4, 2024