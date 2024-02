Ukraina ma więcej samolotów bojowych niż miała na początku wojny

Od czasu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, ukraińskie siły powietrzne znacznie zwiększyły liczbę samolotów bojowych.

Jak poinformował portal Militarnyj, od początku najazdu Rosji na Ukrainę, ukraińskie siły powietrzne znacznie zwiększyły liczbę samolotów bojowych.

Mówił o tym dowódca 7. Brygady Lotnictwa Taktycznego Jewhen Bułatsyk. “Teraz mamy ich znacznie więcej niż na początku inwazji na pełną skalę” – powiedział Jewhen Bułacik.

Oficer podkreślił, że stało się to dzięki kadrze inżynieryjno-technicznej, która w każdych okolicznościach kontynuowała przywracanie lotnictwa. “Wszystkie załogi są przygotowane do wykonywania zadań w dzień i w nocy, w normalnych i trudnych warunkach pogodowych” – dodał Jewhen Bułatsyk.

Zauważył, że ukraińskim samolotom brakuje uzbrojenia. “Nie mam na myśli sprzętu, ale same środki zniszczenia, w szczególności lotnictwa. To połączenie możliwości, choć mniejszej liczby, ale broni o wysokiej precyzji, przeważa nad masą broni niedokładnej” – mówi dowódca.

Dodał, że rosyjski przemysł lotniczy jest znacznie lepiej rozwinięty niż na Ukrainie i udało im się zmodernizować istniejącą flotę swoich radzieckich samolotów. “Dzięki sankcjom tempo produkcji nowych samolotów spadło, dlatego skupiono się bardziej na modernizacji starej floty” – powiedział Jewhen Bułatsyk.

Jak podaje CNN, pierwszych czterech ukraińskich pilotów ma ukończyć szkolenie na myśliwcach F-16 do lata br. Tak ocenili Gwardia Narodowa stanu Arizona. Piloci rozpoczęli szkolenie w połowie października ub. roku w 162. Skrzydle Myśliwskim w Tucson w Arizonie. Pentagon powiedział wówczas, że proces szkolenia zajmie kilka miesięcy. Według kapitan Erin Hannigan, rzeczniczki Gwardii Narodowej Arizony, druga grupa licząca czterech pilotów rozpoczęła szkolenie w styczniu br. Natomiast trzecia grupa, również czteroosobowa, przechodzi obecnie szkolenie z języka angielskiego.

Jak pisaliśmy, ukraiński rząd spodziewa się, że do czerwca 2024 roku pierwsze amerykańskie myśliwce F-16 znajdą się na ukraińskim niebie.

Kanada ogłosiła z kolei, że przeznaczy dla Ukrainy 60 milionów dolarów kanadyjskich (około 44 mln dolarów) na wsparcie zrównoważonego potencjału myśliwców F-16.

Jak pisaliśmy, w październiku ub. roku duński minister obrony Troels Lund Poulsen oświadczył, że Dania planuje w na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku przekazać ukraińskim siłom powietrznym pierwszych kilka myśliwców F-16 ze swoich sił powietrznych. Zaznaczył, że celem jest tu jeszcze pierwszy kwartał przyszłego roku, ale zależy to od gotowości ukraińskich pilotów, którzy najpierw muszą przejść odpowiednie szkolenie. Na początku tego roku Ministerstwo Obrony Danii poinformowało, że sześć duńskich F-16 nie trafi na Ukrainę wcześniej, niż w drugim kwartale br. Dostawa pierwszych F-16 z Danii na Ukrainę została zatem opóźniona. Pierwotnie, myśliwce miały zostać dostarczone do Nowego Roku, względnie do przełomu marca i kwietnia br.

Wcześniej, Norwegia wysłała do Danii dwa myśliwce F-16, aby przyczynić się do szkolenia ukraińskich pilotów w obsłudze samolotu wyprodukowanego w USA. Norwegia wysłała już do Danii 10 instruktorów, aby pomogli w kształceniu ukraińskich pilotów, oznajmił w oświadczeniu minister obrony Bjoern Arild Gram. Norweskie siły powietrzne zastąpiły własne F-16 następcą modelu F-35.

Kresy.pl/Mil.in