Ukraina i Białoruś (Kresowy Przegląd Tygodnia #21)

PKB Ukrainy zmniejszyło się o ok. 4 proc.; Zełenski zatwierdził strategię reintegracji Krymu; w Donbasie zginęli kolejni ukraińscy żołnierze; Polska przyznała wizę i stypendium naukowe Ołenie Semeniace – czołowej postaci tzw. ruchu azowskiego; SBU zatrzymała szpiega białoruskiej KGB, który miał szykować prowokacje na granicy; wedle niepotwierdzonych informacji władze Białorusi już wkrótce rozpoczną negocjacje z obozem Swietłany Tichnowskiej nt. zmian politycznych w tym państwie; odnotowano rekordowy spadek realnej wartości białoruskiej emerytury; w związku z Dniem Wolności aresztowano ponad 200 osób, do żadnych poważniejszych antyrządowych wystąpień nie doszło; Łukaszenko poinformował o udaremnieniu kolejnego zamachu terrorystycznego na Białorusi; redakcja kanału NEXTA wkrótce może zostać uznana za zagraniczną organizację ekstremistyczną.

Ukraina i Białoruś – inne

Państwowa Służba Statystyki Ukrainy podała wyniki gospodarki tego państwa za zeszły rok. Produkt Krajowy Brutto zmniejszył się. Według danych Służby, na koniec 2020 r. PKB Ukrainy wynosił około 4,194 tryliona rubli. Oznacza to, że w porównaniu do stanu na koniec roku 2019 był mniejszy o 4 proc. Gospodarka Ukrainy zaczęła się kurczyć jeszcze przed epidemią koronawirusa na terytorium tego państwa, lecz po jej wybuchu straty znacznie się powiększyły. Po pierwszym kwartale zeszłego roku spadek PKB Ukrainy wynosił jeszcze tylko 1,2 proc. Wraz z pojawieniem się epidemii koronawirusa nastąpiło tąpniecie – PKB skurczył się o 11 proc. W trzecim kwartale spadek wynosił już 3,5 proc., a w czwartym 0,5 proc.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził strategię reintegracji „czasowo okupowanego” terytorium Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol.

Ukraińska armia poinformowała w piątek o ostrzale swoich pozycji, w wyniku którego 4 żołnierzy zginęło a 2 zostało rannych. Media separatystów z nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej do tej pory nie odniosły się do doniesień o śmierci ukraińskich żołnierzy. Jednocześnie w piątek rzecznik władz DRL zarzucił stronie ukraińskiej dokonanie w ciągu ostatniego tygodnia 17 „prowokacji ogniowych” z użyciem moździerzy 120 i 82 mm, granatników oraz broni strzeleckiej, w tym snajperskiej.

Według separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, straty poniesione przez jej mieszkańców z powodu działań bojowych ukraińskiej armii przekraczają już 200 mld rubli, czyli około 2,6 mld dolarów. Chcą pozwać za to Ukrainę przed ETPCz.

Przywódca skrajnie nacjonalistycznej ukraińskiej partii Korpus Narodowy Andrij Biłecki ujawnił, że Polska przyznała wizę i stypendium naukowe Ołenie Semeniace – czołowej postaci tzw. ruchu azowskiego, która w styczniu br. za swoje poglądy oraz aktywność została wyrzucona z uczelni w Austrii. W styczniu br. o Semeniace zrobiło się głośno w Austrii – okazało się, że wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, w skrócie IWM) przyjął ją na studia doktoranckie i przyznał stypendium w kwocie 1800 euro miesięcznie. Gdy sprawę opisały media, przypominając kontakty Semeniaki z międzynarodową siatką „skrajnie prawicowych” ekstremistów, a także fotografowanie się przez nią przed laty z flagą ze swastyką i nazistowskim pozdrowieniem, IWM pozbył się Ukrainki.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu obywatela Białorusi, który miał szpiegować na rzecz KGB. Według SBU zatrzymany miał zbierać dla białoruskiego KGB informacje o stanie infrastruktury granicznej, sposobach jej ochrony przez służby ukraińskie, zajmować się oceną liczebności ukraińskich pograniczników na poszczególnych odcinkach granicy. Jednak jego aktywność nie sprowadzała się do biernej obserwacji. Szpieg miał podejmować próby werbowania ukraińskich wojskowych mających dostęp do tajnych informacji, a także zbierał materiały mogące służyć do skompromitowania lub szantażowania funkcjonariuszy ukraińskiej służby granicznej i celnej. Agent miał też organizować kanały przerzucania przez granicę ukraińsko-białoruską broni oraz „towarów podwójnego zastosowania”. „Dane uzyskane przez kontrwywiad SBU świadczą o tym, że ta działalność miała między innymi na celu urządzania prowokacji i tworzenie pretekstów informacyjnych dla obwiniania Ukrainy o dostawy z niej broni dla destabilizacji wewnętrznej sytuacji politycznej na Białorusi” – twierdzi ukraińska specsłużba.

Szef unijnej dyplomacji wyraził przekonanie, że tylko „włączający dialog narodowy” może rozwiązać wewnętrzny konflikt polityczny na Białorusi. Zaoferował w tym względzie pomoc Unii Europejskiej oraz mediację Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ta ostatnia propozycja koresponduje z sensacyjną informacją podaną przez redaktora naczelnego rozgłośni radiowej Echo Moskwy, który napisał w czwartek, że władze Białorusi już wkrótce rozpoczną negocjacje z obozem Swietłany Tichnowskiej na temat zmian politycznych w tym państwie, a mediatorem będzie właśnie OBWE.

Litwa, Łotwa i Estonia rozszerzyły sankcje na kolejnych przedstawicieli białoruskiego reżimu. Obecnie zakaz wjazdu do państw bałtyckich ma już ponad 270 osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka na Białorusi.

Według danych białoruskiego urzędu statystycznego, jakie w niedzielę przytoczył portal Tut.by, w ciągu miesiąca średnia wartość realnej emerytury spadła na Białorusi między styczniem a lutym o 1,9 proc. To rekordowy miesięczny spadek, twierdzi portal. Oznacza to, że białoruscy emeryci zaczynają tracić siłę nabywczą coraz szybciej, bowiem jeszcze w styczniu spadek średniej wartości ich świadczeń wyniósł 1,1 proc.

Spadek siły nabywczej białoruskich emerytur Tut.by wiąże z szybkim wzrostem cen podstawowych towarów konsumpcyjnych w od początku roku. Inflacja w stosunku rok do roku sięgnęła w lutym poziomu 8,7 proc. Najszybciej drożało mleko, chleb, mięso drobiowe, warzywa, lekarstwa i sól.

Choć władze Białorusi jeszcze w 2015 r. planowały, że do 2020 r. średnia wartość emerytury w kraju sięgnie wartości 40 proc. wartości średniej zapłaty, na grudzień zeszłego roku wskaźnik ten wyniósł 33,9 proc.

Już kilka tygodni temu obecna liderka białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska wezwała współobywateli do ulicznych wstąpień w dniach 25-28 marca czyli począwszy do rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej w 1918 r., która od lat jest na Białorusi głównym dniem opozycyjnych wystąpień. Manifestację miały rozpocząć kolejną falę protestów społecznych przeciwko rządzącemu od 27 lat przywódcy Aleksandrowi Łukaszence. Do żadnych manifestacji jednak nie doszło. Władze Białorusi już od 25 marca skupiły bowiem w Mińsku liczne oddziały OMON-u i milicji. Liczne patrole funkcjonariuszy w pełnym rynsztunku oraz po cywilnemu, samochody oznakowane i nieoznakowane, więźniarki, a nawet autobusy komunikacji miejskiej przygotowane na okoliczność wyłapywania potencjalnych manifestantów stały w wielu rejonach białoruskiej stolicy, szczególnie w centrum. Jak podała organizacja obrony praw człowieka Wiesna w ciągu ostatnich dni białoruscy funkcjonariusze zatrzymali łącznie 245 osób. Głównie w Mińsku, ale po kilka osób także w Brześciu, Nowogródku, Soligorsku, Baranowiczach i Mohylewie.

Łukaszenko poinformował w piątek o udaremnieniu kolejnego zamachu terrorystycznego na Białorusi.

Białoruski Komitet Śledczy zainicjował działania mające na celu uznanie działającej z Polski redakcji kanału NEXTA na Telegramie za zagraniczną organizację ekstremistyczną i zakazanie jej działalności na Białorusi – poinformował Komitet Śledczy w oświadczeniu wydanym w sobotę. Kanał NEXTA odgrywał dużą rolę w mobilizowaniu protestów przeciwko białoruskiemu przywódcy Aleksandrowi Łukaszence od 9 sierpnia – dnia wyborów prezydenckich, które przeciwnicy Łukaszenki oceniają jako sfałszowane. Władze ograniczały transfer w sieci internetowej i w tych warunkach Nexta okazywał się głównym działającym źródłem informacji dla obywateli organizujących się na protesty.

