Resort zdrowia: w działających dziś 30 szpitalach tymczasowych dostępnych jest 3300 łóżek

Na dziś mamy uruchomionych już 30 szpitali tymczasowych, w których dostępnych jest 3300 łóżek; ta baza łóżkowa w szpitalach tymczasowych może być zwiększona jeszcze do ponad 6300 łóżek – oświadczył w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz został w poniedziałek na konferencji prasowej zapytany o ewentualne, przewidywane zmiany w systemie powiadamiania o wolnych miejscach w szpitalach. Podkreślił, że w tej chwili raporty przesyłane są co trzy godziny. „Ale, jak widzimy, co trzy godziny może się sytuacja w szpitalu diametralnie zmienić, więc chcielibyśmy, żeby to raportowanie było częstsze” – zaznaczył, cytowany przez PAP. Podkreślił, że na dziś uruchomionych jest 30 szpitali tymczasowych, w których jest dostępnych 3300 łóżek.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

„Nie wykluczamy tutaj również dalszego wspierania poprzez Wojska Obrony Terytorialnej” – zaznaczył.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Na pewno, jeżeli państwo obserwujecie to, co się dzieje w Covidzie, to wiecie, że nikt nie jest w stanie z minuty na minutę powiedzieć, wysłać informacji o nowej zajętości łóżek w szpitalach” – dodał.

Wyraził opinię, że „z tym na pewno będą problemy”. „I po to zostali powołani wojewódzcy koordynatorzy do spraw ratownictwa medycznego, by koordynowali tę opiekę nad pacjentami, którzy trafiają do szpitali. I to oni w pierwszej kolejności powinni się dowiedzieć i potwierdzić informacje, które mają w systemie” – powiedział rzecznik.

„Na dziś mamy uruchomionych już 30 szpitali tymczasowych, w których dostępnych jest 3300 łóżek. Ta baza łóżkowa w szpitalach tymczasowych może być zwiększona jeszcze do ponad 6300 łóżek. Więc tu jeszcze przed nami kolejne uruchomienie kolejnych łóżek” – oświadczył.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Rzecznik resortu zdrowia został zapytany o możliwość pomocy studentów medycyny w szpitalach. Odpowiedział, że studenci są bardzo ważni z punktu widzenia wolontariatu w szpitalach. „Na pewno studenci nie mogą podjąć się ratowania ludzkiego życia i nie mogą na oddziałach covidowych wykonywać pracy medyków” – powiedział.

W poniedziałek „Rzeczpospolita” poinformowała o spowodowanej wzrostem liczby zakażeń, niebezpiecznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia. „Wolnych miejsc dla chorych trzeba szukać w innych województwach” – napisało medium, podkreślając, że na Mazowszu tylko dwa respiratory dostępne były w niedzielę rano dla pacjentów z Covid-19 (494 zajęte na 496 wszystkich). „W całym kraju zajętych było niemal 2,9 tys. z 3,7 tys. dostępnych, a medycy szukali wolnych miejsc w okolicznych województwach. Często ze średnim skutkiem” – dodała gazeta.

Zobacz także: Trzecia fala koronawirusa przewyższyła poprzednie – rekord zakażeń w Polsce

Przypomnijmy, że w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że stan jest krytyczny, a rząd bierze pod uwagę wszystkie scenariusze, łącznie z wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego lub godziny policyjnej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W czwartek rząd ogłosił nowe obostrzenia, które będą obowiązywać na terenie całego kraju.

Zamknięte zostały wszystkie żłobki i przedszkola. Dzieci będą mogli do nich oddawać jedynie rodzice pracujący w służbie zdrowia oraz w służbach porządkowych takich jak policja, straż pożarna, a także żołnierze. Zamknięte zostały wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne. W sklepach o powierzchni do 100 m kw. może przebywać jedna osoba na 15 m kw. W większych sklepach – jedna osoba na 20 m kw.

Nowe obostrzenia będą obowiązywać co najmniej przez dwa tygodnie. Utrzymany zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz zachowywania odstępu 1,5 m od innych ludzi w miejscach publicznych.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 16 965 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby w kraju z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 37 osób.

pap / forsal.pl / Kresy.pl