Ukraina będzie nadal przesyłać rosyjski gaz do UE? Media o “chęci skręcenia kasy”

Rosyjski gaz nadal płynie do Unii Europejskiej przez Ukrainę. Portal Wysokie Napięcie zwraca uwagę na “zwalczające się frakcje w ukraińskim rządzie”, pisząc o “chęci skręcenia kasy”.

Z końcem tego roku wygasa umowa na tranzyt rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej przez terytorium Ukrainy. W listopadzie ubiegłego roku szef ukraińskiego koncernu paliwowego Naftohaz Ołeksij Czernyszew ogłosił, że jego firma nie zamierza kontynuować tranzytu rosyjskiego gazu do europejskich odbiorców.

Zawarty w 2019 r. kontrakt przewiduje dostawy rzędu 40 mld m3 rocznie. “Ukraina kontynuuje dostawy rosyjskiego gazu do Europy przez swoje terytorium wyłącznie w celu wsparcia swoich europejskich kolegów” – deklarował Czernyszew.

Portal Wysokie Napięcie zwrócił uwagę w ubiegłym tygodniu, że za faktem ciągłego przepływu rosyjskiego gazu przez Ukrainę kryje się przyziemna “chęć skręcenia kasy” tam, gdzie właśnie pojawia się taka możliwość.

“I to kasy niemałej. A gaz jak płynął, tak płynąć będzie nadal, zmieni się jedynie kierunek w jakim płyną opłaty za jego tranzyt – z państwowej do prywatnej kieszeni” – czytamy.

Według informacji rosyjskiej agencji RBC Gazprom zobowiązał się płacić 31 dolarów za 1 tys. m3 gazu przesyłanego ukraińską siecią – łącznie daje to ok. 7 mld dolarów.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę dostawy rosyjskiego gazu do Europy uległy znacznemu zmniejszeniu. W IV kwartale 2021 r. średnio w ciągu doby Gazprom dostarczał do UE 366 mln m3 – rok później było to już tylko 78 tys. m3 – wynika z danych europejskiej sieci operatorów gazociągów ENTSOG. Udział Gazpromu w unijnym imporcie gazu zmalał z 37 do 9 proc.

“W III kw. zeszłego roku łączne dostawy rosyjskiego gazu sięgały średnio 86 mln m3 na dobę, przy czym mniej więcej po równo ta wielkość dzieliły między siebie ukraińska sieć gazowa i ‘Turecki Potok'” – podkreśla Wysokie Napięcie.

Zapowiedź braku kontynuacji tranzytu wywołała obawy w Niemczech. Wicekanclerz Robert Habeck przestrzegł, że w razie przerwania dostaw od Gazpromu niemieckie przedsiębiorstwa będą zmuszone ograniczyć moce produkcyjne lub wręcz wstrzymać produkcję.

W trudnej sytuacji są jeszcze Węgry, ale mogą one otrzymać rosyjski gaz z “Tureckiego Potoku”. Jedynie Słowacja w praktyce skazana jest na dostawy gazu z Ukrainy.

Tymczasem pod koniec stycznia premier Słowacji Robert Fico komentując swoje rozmowy z ukraińskim premierem Denisem Szmyhalem przekazał, że najprawdopodobniej tranzyt gazu z Rosji będzie kontynuowany także w następnych latach.

Strona ukraińska twierdzi z kolei, że Szmyhal poinformował premiera Słowacji Roberta Fico, iż Ukraina nie będzie przedłużać obowiązującego kontraktu z Gazpromem.

“Skąd ta rozbieżność relacji z tych samych rozmów? Zdaniem części ukraińskich komentatorów między obiema informacjami nie ma wcale sprzeczności a po prostu pokazują one tę samą sytuację z różnych ujęć. Brak wypowiedzi samego Szmyhala i dość wodnistą odpowiedź biura prasowego na pytanie dziennikarza, czyli faktycznie brak oficjalnego stanowiska rządu, należy odbierać jako potwierdzenie ‘zwolnienia miejsca przy stole’ przez państwowy Naftohaz Ukrainy i wstęp do negocjacji biznesowych” – komentuje sprawę portal Wysokie Napięcie.

Zdaniem medium, państwową spółkę mieliby zastąpić ludzie z rządzącej w Kijowie ekipy, a pieniądze z tranzytu zamiast zasilać budżet państwa trafiałyby do prywatnych kieszeni. “A Fico po prostu wygadał się co do tego, że ludzie z otoczenia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zelenskiego zamierzają położyć rękę na strumieniu rosyjskich pieniędzy za tranzyt gazu” – czytamy.

Tym bardziej, że pod koniec stycznia rosyjski minister energetyki Nikołaj Szulginow informował, że “najprawdopodobniej uda się znaleźć” rozwiązanie dla przedłużenia tranzytu rosyjskiego gazu do Europy i “nie wykluczył, że mogą także być włączeni inni pośrednicy”.

Podczas marcowej konferencji prasowej ukraiński premier Denis Szmyhal ogłosił, że Ukraina jest gotowa kontynuować transport rosyjskiego gazu swoją siecią rurociągów, jeśli z taką inicjatywą wystąpią kraje Unii Europejskiej. Wykluczył jednocześnie możliwość przedłużenia obowiązującego kontraktu.

Kilka dni później ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko przekonywał o braku możliwości przedłużenia tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy.

Wcześniej KE oświadczyła, że nie zamierza uczestniczyć w ewentualnych rozmowach w tej sprawie.

Portal zauważa, że frakcja skupiona wokół Szmyhala jest zainteresowana zarabianiem na tranzycie. “Po 31 grudnia nie będzie kontraktu na tranzytu zawieranego na poziomie państwowym, w ewentualnym przyszłym rozwiązaniu nie będzie też uczestniczyć instytucjonalnie Unia Europejska, natomiast w kręgach ukraińskiej władzy ewidentnie mamy dwie grupy interesów, które chciałyby położyć rękę na pieniądzach jakie generuje infrastruktura gazowa Ukrainy” – czytamy.

