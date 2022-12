Wiceszef MSZ krytykuje Węgry. Chodzi o weto w Brukseli

Trudno mi jakkolwiek pozytywnie skomentować tego typu decyzje strony węgierskiej; uważam je za szkodliwe nie tylko dla UE, ale też dla interesu państw Europy Środkowej i Wschodniej – oświadczył w środę wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Odniósł się do zablokowania przez Węgry głosowań w Brukseli.

Wiceszef MSZ skomentował w środę zablokowanie przez Węgry unijnych głosowań. „Trudno mi jest w oczywisty sposób jakkolwiek pozytywnie skomentować tego typu decyzje strony węgierskiej. Uważam je za szkodliwe nie tylko dla Unii Europejskiej, ale też szkodliwe dla interesu państw Europy Środkowej i Wschodniej” – powiedział Przydacz, cytowany przez portal WNP.

„Staraliśmy się wielokrotnie przekonywać akurat w tej kwestii Węgrów (…), co do – na przykład – rozszerzenia NATO, i akceptacji rozszerzenia NATO na Finlandię i Szwecję – to udało się, jest publiczna deklaracja premiera Viktora Orbana” – dodał.

Przypomnijmy, że rząd Węgier zablokował we wtorek porozumienie dot. pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 18 mld euro. To element presji Węgier, by odzyskać dostęp do funduszy m.in. w ramach polityki spójności i odblokowania węgierskiego KPO.

Weto Węgier zdecydowało o odłożeniu pozostałych punktów obrad ministrów finansów UE. Chodzi o kwestię globalnego podatku minimalnego (Węgry również się mu sprzeciwiają), a także węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy o wartości 5,8 mld euro oraz zamrożenia 7,5 mld euro dla Węgier w ramach polityki spójności.

W mediach i wśród polityków pojawiły się głosy, że Węgry zagłosowały „przeciwko Ukrainie”, a głównym celem Budapesztu miałoby być zaszkodzenie władzom w Kijowie.

Do sprawy odniósł się sam premier Węgier, Viktor Orban. „Chcemy przekonać państwa członkowskie UE, że wspólny unijny dług nie jest rozwiązaniem. Jeśli będziemy dalej podążać w kierunku wspólnoty długu, to nie będziemy mogli zawrócić” – oświadczył.

wnp.pl / Kresy.pl