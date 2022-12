Orban o pomocy dla Ukrainy: wspólny unijny dług nie jest rozwiązaniem

Chcemy przekonać państwa członkowskie UE, że wspólny unijny dług nie jest rozwiązaniem. Jeśli będziemy dalej podążać w kierunku wspólnoty długu, to nie będziemy mogli zawrócić – oświadczył premier Węgier, Viktor Orban.

Jak pisaliśmy, we wtorek węgierski rząd zablokował porozumienie dot. pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 18 mld euro. Weto Węgier zdecydowało o odłożeniu pozostałych punktów obrad ministrów finansów państw członkowskich UE. Chodzi o kwestię globalnego podatku minimalnego (Węgry również się mu sprzeciwiają), a także węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy o wartości 5,8 mld euro oraz zamrożenia 7,5 mld euro dla Węgier w ramach polityki spójności.

W mediach i wśród polityków pojawiły się głosy, że Węgry zagłosowały „przeciwko Ukrainie”, a głównym celem Budapesztu miałoby być zaszkodzenie władzom w Kijowie.

Do sprawy odniósł się sam premier Węgier, Viktor Orban, zamieszczając kilka wpisów na Twitterze.

„Dzisiejsze wiadomości głosiły, że Węgry zawetowały pomoc finansową dla Ukrainy. To fejk news” – napisał Orban. Zaznaczył, że Węgry są gotowe udzielić Ukrainie wsparcia finansowego, ale na zasadzie dwustronnej.

„[Nie ma – red.] Żadnego weta, żadnego szantażowania” – podkreślił węgierski premier. „Chcemy przekonać państwa członkowskie UE, że wspólny unijny dług nie jest rozwiązaniem. Jeśli będziemy dalej podążać w kierunku wspólnoty długu [oryg. debt community – red.], to nie będziemy mogli zawrócić”.

„Wyobrażamy sobie inną przyszłość dla Europy. [Europę – red.] zbudowaną na silnych państwach członkowskich, zamiast na ogromnych stertach wspólnego długu” – zaznaczył Orban.

