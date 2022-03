Zełenski: Jesteśmy gotowi do neutralności i kompromisu w sprawie Donbasu

Ukraina jest gotowa do neutralności i kompromisu w sprawie statusu Donbasu w ramach porozumienia pokojowego – oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W niedzielę Wołodymyr Zełenski udzielił 1,5-godzinnego wywiadu dziennikarzom rosyjskich mediów – m.in. z telewizji Dożd, dziennika „Kommiersant” i portalu Meduza. Ukraiński prezydent wypowiedział się na temat oczekiwanych gwarancji bezpieczeństwa, a także ewentualnej neutralności Ukrainy. „Gwarancje bezpieczeństwa i neutralność, niejądrowy status naszego państwa. Jesteśmy na to gotowi” – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Reuters.

Dodał, że Ukraina jest też gotowa do kompromisu w sprawie statusu Donbasu w ramach porozumienia pokojowego

Prezydent Ukrainy zadeklarował później w swoim wieczornym wystąpieniu, że Ukraina będzie bronić suwerenności i integralności terytorialnej podczas kolejnej rundy negocjacji pokojowych z Rosją, które mają się odbyć w Turcji.

Informowaliśmy, że podczas wywiadu ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski publicznie zdystansował się także od propozycji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej wysłania na Ukrainę wojskowej „misji pokojowej”.

Odnosząc się do polskiego pomysłu „misji pokojowej” Zełenski powiedział, że jej „nie rozumie do końca”. „Nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego kraju. Dlatego podczas naszego spotkania z polskimi kolegami wyjaśniłem to. Wiem, że oni kontynuowali swoją retorykę. Na szczęście albo niestety póki co to jest nasz kraj, a ja jestem prezydentem, więc na razie my będziemy decydować, czy będą tu jakieś siły te czy inne” – powiedział ukraiński prezydent.

Pierwsza runda negocjacji pokojowych między przedstawicielami Rosji i Ukrainy odbyła się 28 lutego br. w obwodzie homelskim na Białorusi. Druga – 3 marca w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, a trzecia – 7 marca w obwodzie brzeskim na Białorusi. Od 14 marca rozmowy odbywają się codziennie w formacie wideokonferencji. Do tej pory stronom udało się uzgodnić jedynie organizację korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej.

