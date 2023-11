Tusk zapowiada trzy komisje śledcze dotyczące PiS

Lider prounijnej centrolewicy i jej kandydat na premiera, Donald Tusk, zapowiedział powołanie komisji śledczych w sprawie tzw. afery wizowej, systemu Pegasus oraz organizacji „wyborów kopertowych”.

We wtorek lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że jeszcze w tym roku prace rozpoczną co najmniej trzy komisje śledcze. Mają one zbadać tzw. aferę wizową, „wybory kopertowe” oraz sprawę użycia systemu Pegasus do inwigilacji polityków ówczesnej opozycji. Sprawy te centrolewica uważa za największe afery rządów PiS.

– Nie muszę nikogo przekonywać, jak pilna to sprawa – powiedział Tusk. Jego zdaniem jako pierwsza, bo na początku przyszłego tygodnia, może zostać powołana komisja śledcza do tzw. wyborów kopertowych. Komisja ds. Pegasusa miałaby z kolei stanowić „wielkie ostrzeżenie dla wszystkich bez wyjątku, którym kiedykolwiek w głowie zaświta pomysł, żeby wykorzystywać państwo przeciwko obywatelom i przeciwko opozycji”.

– Mam nadzieję, że dzięki tej komisji śledczej nigdy tego typu zdarzenia już nie będą miały miejsca – powiedział szef KO. Zapowiedział też, że „zostanie zrobiony porządek z komisją lex Tusk”, czyli Komisją do spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Skład tej komisji ma zostać odwołany na na kolejnej części pierwszego posiedzenia Sejmu. Później większość sejmowa zastanowi się, co z nią dalej zrobić. Wyjaśnił, że zlikwidowanie komisji wymagałoby ustawy, a tu Tusk spodziewa się oporu ze strony prezydenta Andrzeja Dudy.

Ponadto, były premier zapowiedział projekt, który ma nakładać obowiązek ujawniania majątków współmałżonków szeroko pojętych ludzi władzy.

Przeczytaj: Tusk: kto używa słowa „naród”, by dzielić i siać nienawiść, występuje przeciw narodowi

Czytaj również: Ambasador USA: Polska powinna mieć normalne relacje z UE, Tusk jako premier daje taką możliwość

Dorzeczy.pl / Kresy.pl