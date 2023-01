Trzej Hiszpanie nocą „szukali bursztynu” w rejonie infrastruktury krytycznej Portu Gdańsk

Trójmiejskie szpitale przyjmują rannych żołnierzy z Ukrainy od listopada. Często są to pacjenci z urazami wielonarządowymi, które wymagają leczenia chirurgicznego i późniejszej rehabilitacji, a także opieki psychologicznej. W tym momencie w pomorskich podmiotach leczniczych przebywa 13 osób w wieku od 22 do 39 lat - poinformował serwis zdrowie.trojmiasto.pl w piątek.

"Są to osoby zaopatrywane na Ukrainie, a do nas przybywają po miesiącu od odniesionego urazu. Są przywożone pociągiem medycznym do Przemyśla i stamtąd są dysponowani do podmiotów leczniczych, które wyraziły wolę leczenia. Pomorze jest na drugim miejscu pod względem aktywności w leczeniu żołnierzy z Ukrainy. Leczyliśmy do tej pory kilkanaście osób, a dwie osoby wróciły już do swojej ojczyzny, a pozostałe będą rehabilitowane. Są to rany trudne do gojenia, często wielonarządowe. Mają m.in. rany postrzałowe i obrażenia kończyn. Osoby te wymagają również opieki psychologicznej. Jeżeli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi dalej udzielać taką pomoc" - podkreślił Leszek Bonna, wicemarszałek Województwa Pomorskiego.