„To bomba hormonalna”. Prezydenta zapytano, czy zawetuje ustawę o tzw. pigułce dzień po

Przecież to nie jest tak, że tej pigułki w Polsce nie ma. Dzisiaj jest to pod kontrolą, a tu chodzi o to, żeby to było bez kontroli – powiedział prezydent Andrzej Duda, pytany, czy podpisze ustawę umożliwiającą zakup bez recepty dzieciobójczej „pigułki dzień po” osobom od 15. roku życia

W czwartek Sejm przyjął ustawę zmieniającą prawo farmaceutyczne, zezwalając na zakup tzw. pigułki „dzień po” osobom powyżej 15. roku życia bez recepty. Ma ona działanie antykoncepcyjne oraz wczesnoporonne. Teraz projekt trafi do Senatu, gdzie najpewniej zostanie przyjęty głosami większościowej koalicji rządzącej.

Jak jednak zwraca uwagę portal Opoka.org.pl, wejście ustawy w życie nie jest przesądzone, ponieważ wciąż może ona zostać zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zapytano go oto podczas wywiadu dla Polsat News. Prezydent nie udzielił jednoznacznej deklaracji. Z jego wypowiedzi wynika jednak, że ma w tej kwestii inne zdanie, niż sejmowa większość.

Prezydent Duda przypomniał, że w trakcie swojej kadencji zgłosił projekt ograniczający dostęp do solariów dla osób niepełnoletnich. „Do solariów, nie do bomby hormonalnej jaką jest ta pigułka” – podkreślił. Dopytywany, czy w takim razie nie podpisze ustawy, nie odpowiedział wprost. Oświadczył, że zdecyduje po tym, jak ustawa trafi na jego biurko.

Andrzej Duda zaznaczył przy tym, że tzw. pigułka „dzień po” jest obecnie dostępna. „Przecież to nie jest tak, że tej pigułki w Polsce nie ma. Dzisiaj jest to pod kontrolą, a tu chodzi o to, żeby to było bez kontroli. Nie uważa pan, że to jest bardzo kontrowersyjny pomysł?” – zapytał prowadzącego rozmowę dziennikarza.

Dodajmy zarazem, że prezydent nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć, czy podpisałby ustawę zezwalającą na sprzedaż tej tabletki bez recepty, ale wyłącznie osobom pełnoletnim.

PRZECZYTAJ: Rusza proaborcyjna ofensywa rządu Tuska

Czytaj także: Poseł Lewicy: KO zgadza się z nami, że priorytetem jest aborcja i bezpłatna antykoncepcja

polsatnews.pl / Kresy.pl