The Economist: USA szacują straty Ukrainy na 190 tys. zabitych i rannych

15-letni Syryjczyk po ekspresowym „kursie” jazdy przewoził z Polski do Niemiec 27 nielegalnych migrantów. Został zatrzymany przez niemiecka policję. Zwerbował go mężczyzna, który wcześniej sam nielegalnie przewiózł go do Niemiec. Nastolatka skazano na cztery tygodnie aresztu, do którego najpewniej nie trafi.