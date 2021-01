Reuter: ZEA i USA dobiły targu w sprawie zakupu F-35

Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały umowę ze Stanami Zjednoczonymi na zakup 50 samolotów F-35 i 18 dronów – poinformowała agencja prasowa Reuter powołując się na źródła bliskie transakcji.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuter, Zjednoczone Emiraty Arabskie podpisały umowę ze Stanami Zjednoczonymi na zakup 50 samolotów F-35 i 18 dronów.

Chociaż ZEA i Stany Zjednoczone pracowały nad podpisaniem umowy, zanim prezydent Joe Biden objął urząd, nowy prezydent zapowiedział, że ponownie przeanalizuje umowy.

Zjednoczone Emiraty Arabskie, jeden z najbliższych sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, od dawna wyrażały zainteresowanie nabyciem odrzutowców F-35 wyprodukowanych przez Lockheed Martin i obiecano im szansę na ich zakup w ramach umowy pobocznej, kiedy zgodzili się na normalizację stosunków z Izraelem w sierpniu ubiegłego roku.

Źródło Reutera przekazało, że ​​umowa została podpisana około godziny przed zaprzysiężeniem Bidena. Dokument dał Zjednoczonych Emiratom Arabskim szansę na zaakceptowanie wynegocjowanego harmonogramu i konfiguracji odrzutowców i oficjalne złożenie wniosku o zakup.

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisał również osobną umowę na zakup 18 dronów, co jest drugą co do wielkości sprzedażą amerykańskich dronów do jednego kraju.

Ostateczna data dostawy samolotów F-35 do kraju nie mogła zostać natychmiast potwierdzona, ale wstępna propozycja przesłana do Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi o roku 2027. Senat USA chciał zatrzymać plan prezydenta Donalda Trumpa, zakładający sprzedaż myśliwców F-35, dronów Reaper i amunicji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na kwotę około 23 milionów dolarów.

Krytycy twierdzili, że sprzedaż, mająca na celu wzmocnienie ZEA przeciwko Iranowi, ignoruje ryzyko wobec Izraela i wrażliwej technologii wojskowej, jakie stwarzają powiązania ZEA z Rosją i Chinami. Zapytany o ustawodawstwo senator Bob Menendez, który wraz z senatorem Chrisem Murphym i Randem Paulem prowadzi wysiłki mające na celu zakazanie sprzedaży broni, powiedział dziennikarzom o dokumencie: „Jest dojrzały, gotowy. Zbieramy dla niego poparcie i myślę, że przedstawimy go”.

Kresy.pl/Reuter