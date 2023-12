Testy systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Gladius. Agencja Uzbrojenia publikuje zdjęcia

Na sprawę zwrócił uwagę w mediach społecznościowych działacz Ruchu Narodowego i Konfederacji Tomasz Buczek. "Informacja z granicy z Hrebennego. Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego mocno sprawdzają ciężarówki UA. Wszystkie z 'pomocą humanitarną' są dzisiaj zawracane - donoszą kierowcy! Czy możliwe jest to że do tej pory mieliśmy do czynienia z masowym oszustwem" - napisał w niedzielę na platformie X.



