Zaprezentowano elementy systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Gladius

W ubiegłym tygodniu w Krakowie i Warszawie pojawiły się naklejane kartki promujące tzw. Grupę Wagnera. Były to druki w formacie A5 z napisem: „We are here. Join us” (pol. Jesteśmy tutaj. Dołącz do nas). Poniżej znajduje się grafika z symboliką rosyjskich najemników, a niżej kod QR. Kod QR przekierowywał do strony dotyczącej „wagnerowców”.

Sprawą zajęła się policja. Minister koordynator służb specjalnych, szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował w poniedziałek o zatrzymaniu Rosjan, którzy mieli być odpowiedzialni za ich rozklejanie.