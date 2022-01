Pakistan oficjalnie wprowadził do swoich sił zbrojnych drony Bayraktar TB2 [+WIDEO]

Pakistańskie siły powietrzne oficjalnie rozpoczęły użytkowanie tureckich dronów Byraktar TB2.

W połowie 2021 roku Pakistan podpisał umowę z Turcją na zakup niejawnej ilości dronów Bayraktar TB2 – nieoficjalne informacje przytoczone przez savunmasanayist.com mówią o 6 maszynach zakupionych w pierwszej transzy.

Zamówienie jest efektem wizyty w marcu ub. roku delegacji pakistańskiej w Turcji, na czele której stał szef sztabu generalnego tego kraju, gen. Nadeem Raza.

Pakistańska National Engineering and Science Commission (NESCOM) podpisała także w sierpniu umowę z Turkish Aerospace Industries, której celem jest produkcji w Pakistanie elementów bezzałogowców typu Anka-S i kooperacja w zakresie innych programów tego typu. Prawdopodobnie współpraca obejmie dostawy dla krajów trzecich oraz na potrzeby sił zbrojnych Pakistanu.

Pakistan stanie się jedenastym oficjalnym odbiorcą systemów bezzałogowych Bayraktar TB2. Wśród poprzednich dziesięciu znalazła się również Polska, która zamówiła 24 płatowce tego typu wraz z uzbrojeniem i systemami obserwacyjnymi, w tym radarami Leonardo Osprey.

Ostatnim krajem, który zakupił tureckie maszyny jest Irak, który już podpisał z Turcją umowę w sprawie zakupu ośmiu zestawów dronów uderzeniowo-rozpoznawczych Bayraktar TB2. Według serwisu TRT Haber i międzynarodowych mediów, rząd Iraku przeznaczył na zakup 100 milionów dolarów.

W maju szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował o podpisaniu umowy na zakup tureckich dronów Bayraktar TB2. Strona polska podpisała umowę na dostawę 24 bezzałogowców. „Dziś rozmawialiśmy o kolejnych obszarach możliwej współpracy, w tym artylerii” – podkreślił minister.

O tych tureckich dronach zrobiło się głośno za sprawą ich działań podczas konfliktów w Syrii oraz w Libii. Na skuteczność działania tych bezzałogowców zwracali uwagę także rosyjscy korespondenci wojenni.

Bayraktary wykazały się wysoką skutecznością podczas konfliktu w Górskim Karabachu. Z 772 strat naziemnych poniesionych przez Armenię podczas konfliktu, co najmniej 535 zostało spowodowanych przez Bayraktar TB2 (69,3%).

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U. Bayraktar TB2 posiada też zdolność niszczenia celów na morzu.

Kresy.pl / pakdefense.com / savunmasanayist.com