Kazachstan kupuje tureckie drony uderzeniowe TAI Anka [+VIDEO]

Sasin wystąpił w środę w programie telewizji Polsat News "Gość Wydarzeń". W programie wicepremier został zapytany o wzrost inflacji, która ostatnio osiągnęła poziom 7,7 proc. "Robimy to, co możemy zrobić jako polski rząd, gdy źródła tej inflacji nie leżą w Polsce. Na wzrost cen mają głownie wpływ dużo wyższe, rosnące ceny surowców energetycznych. Musimy zdać sobie sprawę, że certyfikaty CO2 wzrosły do 75 euro za tonę. Eksperci mówią, że za chwilę będzie to 100 euro, a Frans Timmermans twierdzi, że najlepiej byłoby 200 euro, bo szybciej odeszłoby się od węgla. To pokazuje jakąś skalę szaleństwa" - stwierdził Sasin.