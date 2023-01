Morawiecki: Przeznaczymy 4 proc. PKB na Wojsko Polskie

W tym roku przeznaczymy 4 proc. PKB na wojsko, być może będzie to najwyższy procent wśród wszystkich państw NATO – oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek szef rządu i wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzili niedawno powołaną 18. Dywizję Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach (woj. mazowieckie). W czasie konferencji prasowej Morawiecki określił zwiększenie siły polskiej armii i wzmocnienie obecności wojsk NATO na terytorium Polski „najwyższym, absolutnym priorytetem”. „Polacy powierzyli nam rządy w trudnym czasie – wojna na Ukrainie powoduje, że musimy zbroić się jeszcze szybciej. Dlatego w tym roku dokonamy bezprecedensowego wysiłku – 4 proc. do PKB na polskie wojsko” – oświadczył, cytowany przez portal WNP.

„To być może będzie największy procent pieniędzy przeznaczonych na armię wśród wszystkich państw NATO” – dodał.

„My będziemy bronić naszej ziemi. Polska jest bezpieczna. Polska będzie coraz bezpieczniejsza razem z naszymi sojusznikami” – zadeklarował szef rządu. Jak podkreślił, „Wojsko Polskie jest podstawą bezpieczeństwa, podstawą rozwoju, podstawą przyszłości”.

Premier oskarżył rządy Platformy Obywatelskiej i PSL o „strategię chaosu i naiwności”, polegającą na likwidacji jednostek wojskowych. Wyraził opinię, że rząd PiS „uzdrowił finanse publiczne i uzbroił polskiego żołnierza”.

„Dzisiaj stan polskiej armii jest o ponad jedną czwartą większy niż jeszcze w 2015 roku” – oświadczył.

Zadeklarował, że „będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi, każdej piędzi polskiej ziemi”. „A co zakładała doktryna Platformy Obywatelskiej? Możemy sobie tylko wyobrazić” – dodał.

Zobacz także: „Rz”: Rekordowa fala odejść z wojska. Kilkanaście tysięcy żołnierzy w ciągu roku

Z kolei wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak przypomniał, że w czasie rządów PO-PSL zlikwidowanych zostało – jak wskazał – 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Jego zdaniem przełom w tej kwestii nastąpił w 2015 r., kiedy prezydent Andrzej Duda został prezydentem, a PiS przejęło władzę w kraju.

„Zlikwidowano te jednostki, które były odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kierunku Bramy Brzeskiej, a więc na kierunku, który historycznie zawsze był bardzo ważny dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny” – powiedział, krytykując poprzedników.

Zobacz także: MON zapowiada 250 tys. żołnierzy. W obecnym tempie osiągniemy to w ciągu kilkudziesięciu lat

Przypomnijmy, że w czerwcu ub. roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział utworzenie dwóch kolejnych dywizji ogólnowojskowych Wojska Polskiego. „Docelowo wojsko posiadać będzie sześć związków taktycznych” – ogłosił Błaszczak – „z odpowiednim komponentem wsparcia i zabezpieczenia bojowego”.

„Na bazie obserwacji tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, potwierdziło się to, co rząd PiS i Zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan prezydent Andrzej Duda, mówili już od dawna: Polska potrzebuje wojska licznego, dobrze wyposażonego, nowoczesnego i przede wszystkim zdolnego do samodzielnej obrony naszych granic” – podkreślił wówczas.

Zobacz także: Polska przekazuje sprzęt Ukrainie. Media: Odtworzenie zdolności polskich wojsk pancernych potrwa kilka lat

wnp.pl / Kresy.pl