Szmyhal sugeruje, że Polska zagarnęła ponad 16 mld euro, które zbierano dla Ukrainy

Ukraina nie otrzymała nic ze środków zebranych podczas dwóch konferencji darczyńców zorganizowanych w Polsce – oświadczył premier Ukrainy Denys Szmyhal. Jego zdaniem chodzi o ponad 16 mld euro.

Ukraiński premier Denys Szmyhal wypowiadał się podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Zasugerował, że Ukraina nie otrzymała nic ze środków zebranych podczas dwóch konferencji darczyńców zorganizowanych w Polsce. Chodzi o konferencję Stand Up For Ukraine, która odbyła się 9 kwietnia 2022 roku w Warszawie, oraz konferencję darczyńców z 5 maja 2022 r.

“Według naszych danych w pierwszym [przypadku zebrano] ponad 10 miliardów euro, a w drugim ponad 6 miliardów euro. Ukraina nic z tego nie otrzymała. Środki Polska wspólnie z Komisją Europejską zebrała na wsparcie Ukrainy… Nie znamy losu tych funduszy” – powiedział.

Podczas konferencji prasowej premier Ukrainy mówił też o kwestiach gospodarczych w polsko-ukraińskich relacjach. “Generalnie, według danych Narodowego Banku Ukrainy, Credit Agricole, Deloitte, Oxford Economics, w ciągu ostatnich dwóch lat Ukraińcy i Ukraina wnieśli od 1 do 3 procent rocznego wzrostu PKB Polski” – oświadczył.

Jak dodał, Polska otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 miliardy euro w ramach umowy o udzieleniu pożyczek polskim miastom i regionom, które przyjmują uchodźców z Ukrainy.

Szmyhal wyraził opinię, że w latach 2022-2023 pracujący w Polsce ukraińscy przedsiębiorcy wpłacali do polskiego budżetu 2,3 mld euro w formie składek i ubezpieczeń społecznych.

“Dla porównania Polska wydała 1,1 miliarda euro na wsparcie i pomoc społeczną, edukację ukraińskich uchodźców (…) Ukraińcy, którzy przybyli do Polski, płacili kartami bankowymi w polskich sklepach, a 4 miliardy euro pozostawili w polskich firmach (…) Z kont Od 24 lutego 2022 r. do lipca 2023 r. obywatele Ukrainy przekazali do polskiej gospodarki 2,1 mld euro, z czego 1,9 mld euro trafiło do sieci handlowych” – kontynuował.

“749 mln euro to kwota kontraktów podpisanych przez Ministerstwo Obrony Ukrainy z polskimi firmami – producentami broni. Podpisano 43 kontraktu i od nich też są odprowadzane podatki” – powiedział szef ukraińskiego rządu.

interfax.com.ua / hromadske.ua / Kresy.pl