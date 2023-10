Straż Graniczna kupuje noktowizję i termowizję

Niedługo do Straży Granicznej trafią nowe monokulary termowizyjne i noktowizyjne oraz lornetki termowizyjne od PCO S.A., wchodzącego w skład grupy kapitałowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Sprzęt w większości ma zostać dostarczony jeszcze w tym roku.

Pierwsza umowa podpisana 16 października dotyczy 41 kompletów monokularów noktowizyjnych MU-3AM. Wartość zamówienia – jak informuje SG – to 2 269 350 złotych brutto (cena jednostkowa to 55 350 zł brutto). Monokulary do 27 grudnia tego roku mają trafić do jednostek Straży Granicznej.

Jak podkreśla producent, MU-3AM to obecnie jedno z najlżejszych urządzeń noktowizyjnych na świecie. Jego masa bez baterii o 265g. Dzięki zastosowaniu optyki asferycznej urządzenie jest także znacznie krótsze od dotychczas produkowanych monokularów – całkowita długość to 97mm. Noktowizor może pracować w zestawie z nasadką termowizyjną ClipIR, umożliwiając w ten sposób obserwację w trybie fuzji obrazów: noktowizyjnego i termalnego. Możliwy jest także montaż dwóch urządzeń MU-3AM na mostku i wykorzystanie ich jako gogli noktowizyjnych (MU-3ADM) dla kierowców wozów bojowych. Monokular może być montowany na każdym typie hełmu. Monokular MU-3AM może także współpracować z zamontowanym na broni celownikiem kolimatorowym tworząc noktowizyjny system celowniczy.

23 października SG podpisała także drugą umowę na dostawę 40 kompletów monokularów termowizyjnych MT-1. Wartość zamówienia to 1 948 320 złotych brutto (cena jednostkowa to 48 708 zł brutto). To także – co podkreśla producent – jedno z najmniejszych urządzeń tego typu na świecie. Główny zespół monokularu to matryca bolometryczna 12µm o rozdzielczości 640×480, współpracująca z podzespołami elektronicznymi odpowiedzialnymi za obróbkę obrazu i wyświetlanie go na wyświetlaczu OLED. To rozwiązanie pozwala na użycie go jako ręcznego przyrządu obserwacyjnego lub modułu dołączanego do gogli MZN-1. MT-1 może być także wykorzystywany ze wszystkimi akcesoriami monokulara MU-3M, znacznie rozszerzając jego możliwości. Monokulary termowizyjne umożliwiają funkcjonariuszom prowadzenie obserwacji w warunkach nocnych i dziennych, niezależnie od pogody. Sprzęt – podobnie jak monookulary noktowizyjne – powinien trafić do formacji do 27 grudnia.

Trzecia podpisana (26 października) umowa dotyczy dostawy 35 kompletów lornetek termowizyjnych NPL-1T. Sprzęt ten umożliwia obserwację otoczenia w dzień i w nocy oraz w warunkach utrudnionej widoczności. Obraz termowizyjny jest prezentowany na dwóch wyświetlaczach OLED lub może być wysyłany poprzez cyfrowe wyjście video do zewnętrznego wyświetlacza nagłownego lub monitora. Lornetka umożliwia zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci z możliwością przegrania zdjęć do komputera. Podstawowym źródłem zasilania są 4 baterie typu AA, ale lornetka może być zasilana z zewnętrznego źródła w szerokim zakresie napięć. NPL-1T przystosowana jest do współpracy z wojskowym odbiornikiem GPS, umożliwiając wyświetlenie na ekranie współrzędnych geograficznych i czasu. Lornetka wyposażona jest w dodatkową przystawkę optyczną zwiększającą dwukrotnie powiększenie obrazu. Dodatkowo lornetka NPL-1T umożliwia orientacyjny pomiar odległości do celu o wysokości 1.75 m.

Kresy.pl / strazgraniczna.pl